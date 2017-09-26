Home Intrattenimento GF VIP news, lite in diretta tra Ignazio Moser e Daniele Bossari

di Redazione 26/09/2017

Eliminata Serena Grandi e nuove nomination, la motivazione del conduttore di mistero accende l’ira del ciclista trentino in diretta TV: sbottano anche Giulia De Lellis e Aida Yespica Grande Fratello VIP, lite in diretta tv fra Ignazio Moser, Bossari e Giulia De Lellis Alta tensione nella casa del Grande Fratello VIP per il diario con i punteggi di Ignazio Moser. È successo ieri durante le nomination nel reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Quando è arrivato il turno di Daniele Bossari, si è scatenato il putiferio. Il conduttore televisivo e radiofonico, ha nominato Moser e ha fornito la sua motivazione, come il gioco prevede. Nel corso di una chiacchierata in giardino, qualche giorno fa è emerso che il ciclista tiene una agenda sulle donne con cui è stato. GF VIP diretta news, eliminato e nomination della discordia Dopo l’eliminazione di Serena Grandi per pochi voti contro Lorenzo Flaherty, Ilary Blasi invita Stazionati e Casa Ricca a pensare al nome del nominato. I primi dovevano fare nomination palese e il Bossa ha nominato Moser per l’agenda delle sue amanti. Accanto a ogni nome, il 25enne mette delle stelline, corrispondenti a dei voti in base all’appagamento che le donzelle gli hanno regalato durante le storie, i flirt o le avventure che con loro Ignazio ha avuto. Daniele ha colto l’occasione per nominarlo, anche perché gli Stazionati dovevano nominare solo uomini. La motivazione è stata che questa cosa è stata vissuta da lui come mancanza di rispetto nei confronti delle donne. Ma a sorpresa, le donne della Casa si sono schierate dalla parte dello sportivo. GF VIP news, tensione fra Moser e Bossari per agenda amanti La polemica impazza anche dopo la diretta Tv del Grande Fratello VIP 2017. Veri e propri momenti di nervosismo durante la nomination palese degli Stazionati. Il motivo per cui Bossari ha fatto il nome di Ignazio Moser è perché irritato per la lista, segno di immaturità e di poco rispetto per le donne. Moser ha sbottato indicando il conduttore di Mistero come uno che pugnala alle spalle, seguito da Aida Yespica e Giulia De Lellis. Giulia De Lellis contro Daniele Bossari difende Moser in diretta al GF VIP 2017 La fidanzata di Andrea Damante ha preso subito le difese del giovane sportivo 25enne, dicendo che quella lista per lui la tiene da quando aveva 15 anni ed è un gioco. Stessa opinione per le altre donne della Casa. Anzi, Aida Yespica ha asserito che è stato poco carino rivelare la cosa in diretta TV, ma Daniele Bossari ricorda a tutti che sono in un reality che va in onda 24h/7, quindi la cosa è andata in onda, nonostante Ignazio Moser insista che era notte fonda e che nessuno guardi la televisione così tardi. Nonostante il Grande Fratello VIP 2017 abbia riunito tutti in una ala sola, la polemica impazzerà per tutta la settimana. I nominati sono Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, chi sarà eliminato?

