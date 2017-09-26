Corona in ospedale, le foto fuori dal carcere di San Vittore

Verissimo ha mostrato in esclusiva le immagini di Fabrizio Corona fuori dal carcere di San Vittore. L'ex paparazzo dei vip è stato scortato dagli agenti presso l'ospedale Gaetano Pini di Milano dove è stato sottoposto ad un controllo medico in seguito ad un infortunio mentre giocava a calcetto.

Silvia Provvedi fidanzata di Fabrizio Corona racconta le ultime news

La cantante del duo Le Donatella è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato delle condizioni di salute di Fabrizio Corona. La fidanzata ha spiegato che è molto provato dalla detenzione e sono state mostrate le immagini in esclusiva che ritraggono Corona fuori dal carcere. Fabrizio guarda l'obiettivo dei fotografi ma non lo fa con aria di sfida come in passati. Silvia Provvedi ha spiegato che è uscito per andare in ospedale. Giocava a calcio in carcere e si è fatto male ad una mano.

La preoccupazione maggiore della fidanzata però è lo sciopero della fame che Fabrizio Corona ha iniziato e che non intende portare a termine sino a quando non verrà fissata un'udienza. Il caso di Corona continua a far discutere perché nonostante l'esito positivo del processo con la caduta delle accuse più pesanti, deve restare in carcere. Fabrizio, come ha spiegato Silvia Provvedi a Verissimo, non vuole favoritismi ma che venga fatta giustizia. Corona chiede di essere giudicato non per il personaggio ma per gli atti e per le carte dell'inchiesta.

Fabrizio Corona e lo sciopero della fame

Come sottolinea Novella 2000, non si conosce la data in cui sono state rilasciate le dichiarazioni di Silvia Provvedi. Verissimo infatti non è in diretta e le interviste sono registrate. La redazione ha altre informazioni su Fabrizio Corona che ha interrotto lo sciopero della fame su consiglio dei familiari e del legale. Corona è un uomo noto per il suo carattere forte ma alla fine ha dovuto rinunciare ai propositi forse perché ha capito che la sua salute potrebbe risentirne.

Fabrizio Corona fuori dal carcere ha qualcuno che lo aspetta, il figlio Carlos e la fidanzata Silvia Provvedi. Nonostante abbia 23 anni è convinta che la vita riserverà a loro un futuro roseo anche se ora è impossibile costruirlo. L'amore supera tutti gli ostacoli e le barriere, anche le sbarre del carcere di San Vittore dove Fabrizio Corona è detenuto. Il 13 settembre 2017, il giudice di Sorveglianza Beatrice Costi ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ad una comunità presentata dai legali di Fabrizio Corona. Le motivazione non hanno destato scalpore visto che nel precedente affidamento Fabrizio Corona ha tenuto comportamenti poco consoni e nessuno gli crede quando afferma a gran voce di essere cambiato. Quali saranno le prossime news sul caso Corona?