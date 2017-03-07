Giacomo Urtis Isola dei Famosi 2017 Intervista Esclusiva: L'appello a Maria De Filippi
di Redazione
07/03/2017
Giacomo Urtis ormai è diventato uno dei volti più amati dell'Isola dei Famosi 2017. Il noto chirurgo la scorsa settimana è stato determinate per chiarire anche qual era la posizione di Raz Degan verso i presunti insulti che questo avrebbe fatto alla moglie di Massimo Ceccherini. Moreno avrà mentito su Degan si o no? A poche ore dall'inizio della nuova puntata serale del reality ecco che l'ex naufrago ha deciso di raccontare la sua esperienza in un'intervista esclusiva rilasciata a noi di Lettera35, cogliendo l'occasione per fare un annuncio a Maria De Filippi... Com'è andata la tua avventura sull'Isola dei Famosi 2017? La immaginavi così o più semplice? È stata un’avventura molto particolare, grazie alla quale sono riuscito a divertirmi e imparare delle cose nuove, come ad esempio cucinare… Allo stesso tempo però non è stata un’esperienza comunque difficile, soprattutto per quanto riguarda la location. Considera che comunque ci trovavamo in delle foreste selvatiche, con una forte presenza di moschitos. Per quanto riguarda invece le forti tensioni che abbiamo avuto modo di vedere sull’Isola, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Raz Degan e Moreno… Dove sta la verità? C’è veramente in atto un gioco sporco oppure Magari è stata ingigantita una situazione che andrebbe ridotta ai minimi termini? Guarda la cosa che personalmente non ho trovato giusta è stata l’azione di Moreno quando ha accusato Raz Degan di aver detto determinate cose sulla moglie di Massimo Ceccherini. Considera che comunque la situazione di Ceccherini era già traballante, nel senso che già da qualche giorno lui comunque pensava di abbandonare l’Isola dei Famosi 2017… L’affermazione di Moreno in questo caso però è stata determinante e, nel momento in cui lui ha riferito queste ipotetiche affermazioni su Degan, Massimo Ceccherini è andato via. Diciamo che Moreno in questo caso però non è stato molto buono… Anche se credo che lui comunque non sia nuovo a questo tipo di gioco. Tu hai partecipato all'Isola dei famosi perché era un’esperienza che volevi fare oppure puntavi seriamente alla vittoria, ma una volta li hai trovato qualcosa di diverso da quello immaginavi? Inizialmente ho deciso di partecipare perché mi piaceva molto l’idea di vedere me sull'Isola. Poi ho pensato, ma ce l’ha fatta la Maria Giovanna Elmi, Valeria Marini che è rimasta otto settimane, quindi posso riuscirci anche io… E invece ti dirò che ci vuole davvero uno stomaco forte! Il tuo ritorno in Italia invece com'è stato? Abbiamo visto che uno dei tuoi amici ti ha accolto davvero calorosamente. È stato bellissimo perché ho trovato ad aspettarmi in studio i miei amici più cari, tra appunto Antonello Lauretti che mi ha accolto tra l’altro visibilmente emozionato. È stata una sensazione bellissima, ma soprattutto colma di affetto… Una cosa comunque difficile da spiegare con le parole. Oggi posso dirti tranquillamente che quella è stata la parte del reality che ho preferito, perché mi sono sentito veramente amato. Il mio pensiero in quel momento però è andato anche al mio caro amico Fabrizio Corona che attraverso il suo avvocato, prima di partire per l’Honduras, mi ha fatto sapere che avrebbe fatto di tutto per seguire la mia avventura. Come sarà il “dopo Isola dei Famosi” per Giacomo Urtis? Ti dedicherai molto di più alla televisione oppure non vuoi più togliere tempo ai tuoi pazienti? Sicuramente avrete modo di rivedermi in televisione, ma non credo con qualcosa di così impegnativo come L’Isola dei Famosi. Comunque sia attualmente sono impegnato con l’apertura della nuova clinica a Milano e Roma… Per il resto mi piacerebbe però partecipare a Selfie quindi colgo al volo l’occasione per fare la mia richiesta a Maria De Filippi: “Cara Maria, eccomi qui, mi scegli per essere uno dei mentori del tuo programma?”
