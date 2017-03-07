Bellezza e Benessere Scrub viso al miele la ricetta a base di zucchero
Quando si parla di bellezza e benessere le prime cose che balzano in mente sono i varai rimedi per combattere la cellulite. Lo scrub infatti non riesce solo a rimuovere le impurità dalla nostra pelle ma stimola il tutto anche a livello sotto cutaneo, ciò significa che massaggiando energicamente le nostre gambe infatti è possibile agire sulla cellulite sciogliendola ma non ad eliminarla del tutto. Ma gli scrub però possono essere effettuati anche sul viso e non necessariamente con l’utilizzo del sale. Oggi infatti vi sveliamo qual è la ricetta perfetta per uno scrub viso al miele a base di zucchero… Il miele è un alimento molto utilizzato anche per la cura del nostro corpo, il perché tra l’altro è davvero molto semplice. Le proprietà nutrite del miele riescono a dare una nuova lucentezza alla nostra pelle, nutrendola nel profondo ed eliminando così molte impurità ma non solo… L’applicazione del miele sulla pelle del viso inoltre facilità il restringimento dei pori, riducendo così ai minimi termini la nascita di brufoli vari ma soprattutto di puntini neri (I quali rappresentano un incubo per la maggior parte delle donne). Molti dermatologi però ricordano sempre di non esagerare questo tipo di maschera, dato che per ottenere questo tipo di effetti è sufficiente applicare il miele sul viso solo due volte la settimana per non più di quindici minuto. Il miele però può essere effettuato anche per realizzare un altro tipo di maschera per la cura del nostro viso, ovvero lo scrub ma senza l’utilizzo di sale o bicarbonato. Ecco qui per voi la ricetta per uno scrub viso super dolce a base di zucchero! Per realizzare lo scrub viso al miele è davvero molto semplice… Il un piccolo recipiente o tazzina da cappuccina miscelate due cucchiai di miele a quattro cucchiai di zucchero, due raffinato e altri due invece di canna. Lo zucchero raffinato servirà per completare le proprietà nutrienti del miele mentre lo zucchero di canna, come il sale groppo, sarà attivamente impegnato nella rimozione delle varie impurità dalla vostra pelle. Che state aspettando, non siete curiose di provarlo anche voi sulla vostra pelle e verificarne gli effetti?
