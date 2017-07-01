Home Intrattenimento Gianni Morandi cade dal palco di Radio Italia Live: le conseguenze

di Redazione 01/07/2017

Ospiti della tappa di Radio Italia Live a Palermo molti artisti della musica italiana, tra cui anche Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, i quali hanno infiammato la piazza con il loro singolo Volare. Durante la performance, però, Gianni è caduto dal palco, un incidente che poteva capitare a tutti, ma data l’età del cantante, tutti si sono inizialmente preoccupati per le sue condizioni. Bisogna inoltre dire che il volo fatto da Morandi non è stato di certo piccolo: il palco aveva infatti un’altezza di un metro dal primo gradino, e il cantante è caduto anche di spalle. Quali sono state le conseguenze di questa caduta? Gianni Morandi è caduto a Radio Italia Live. Tutto è accaduto ieri sera, mentre insieme a Fabio Rovazzi cantava il suo ultimo singolo Volare a Palermo. L’esibizione fatta a Radio Italia Live stava andando perfettamente, la piazza era in delirio, ma poi, complice forse una piccola distrazione o la perdita di equilibrio, Morandi è scivolato dal palco e si è ritrovato a terra, tra la paura generale. Ma Gianni non lo ferma nessuno: come se nulla fosse, il cantante è risalito immediatamente e ha terminato la canzone. Conseguenze minime per fortuna, solo una botta e niente di rotto, ma sui social già impazza il video di Gianni che “vola”. In effetti, Volare di nome e di fatto, visto il volo che ha fatto Gianni Morandi: come già detto, l’altezza del palco di Radio Italia Live è notevole e tutti hanno temuto che il cantante si fosse rotto qualcosa. I fan di Gianni e di Fabio Rovazzi possono stare tranquilli: l’inedito duo spopolerà ancora nei palchi e nelle piazze italiane con il loro singolo, il quale è già stato consacrato uno dei tormentoni dell’estate 2017.

