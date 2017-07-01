Home Intrattenimento Morte Paolo Limiti: l’ex moglie Justine Mattera risponde alle accuse

di Redazione 01/07/2017

La morte del popolare conduttore Rai Paolo Limiti a 77 anni è stata un fulmine a ciel sereno per tutti. In pochi sapevano della sua battaglia contro una terribile malattia. Grande uomo di televisione e paroliere (ha scritto anche delle famosissime canzoni di Mina), nello stesso giorno della sua morte, Bruno Vespa ha voluto rendergli omaggio con uno Speciale Porta a Porta su Rai1. Tra gli ospiti, al sua ex moglie Justine Mattera, la famosa sosia di Marilyn Monroe e showgirl. L’americana, in questa particolare occasione, è stata fortemente criticata per l’abbigliamento, ovvero per aver indossato un vestito nero molto corto, e per non essere stata presente ai funerali tenutasi a Milano, in cui c’erano volti noti come Mara Venier e Manuela Villa, entrambe commosse per la grave perdita, e alcuni colleghi del piccolo schermo. Justine Mattera è stata con Paolo Limiti per 15 anni: dapprima come collaboratrice, poi da fidanzata e, negli ultimi due anni, come moglie. Nonostante la separazione, i due sono rimasti molto legati in questi anni ed è per questo che la polemica impazza sui social: all’ex moglie del famoso conduttore non si perdona il comportamento per la morte di una persona, a suo dire, molto cara. La showgirl, però, non ci sta e ha finalmente detto la sua su Instagram, zittendo gli haters. Ecco come risponde alle accuse. Dal suo profilo Instagram, Justine Mattera ha postato due foto: una che ritrae i suoi figli immersi in piscina, con una dedica molto toccante che sottolinea che sono loro la sua pace, e l’altra, pubblicata a poche ore di distanza, mostra la sua famiglia intera, felice, con una dedica che dice tutto: mi concentro sulla vita, solo così si torna a sorridere. Quindi, poco importa del vestito e il perché non ha voluto presenziare di persona ai funerali di Paolo Limiti, Justine sta elaborando il lutto a modo suo.

