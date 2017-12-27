Home Intrattenimento Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, niente Natale in famiglia per la coppia

di Redazione 27/12/2017

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tornati nel mirino del gossip! La festa di Natale è stata un'occasione per i fan che vogliono scoprire la verità circa la separazione della coppia... Secondo quanto pubblicato su Instagram però sembrerebbe che i due cantanti ormai siano lasciati definitivamente, tanto da decidere di non passare il Natale in famiglia Anna Tatangelo, la nuova vita senza Gigi D'Alessio Questa estate il gossip ha travolto Anna Tatangelo in maniera forse fin troppo esagerata. La cantante napoletana ormai da diversi anni aveva intrapreso una relazione stabile con Gigi D'Alessio che, per amor suo, aveva deciso di lasciare la moglie. Il tutto sembrava essere diventato una favola moderna, resa perfetta dall'arrivo del figlio Andrea. Qualcosa però si è spezzato nel momento in cui la coppia ha deciso di lasciarsi e per Anna Tatangelo in un certo qual modo è inizia una nuova vita quanto è più possibile lontana dai riflettori del gossip. Gigi D'Alessio: Io e Anna stiamo ancora insieme Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo stanno ancora insieme? Questa è la domanda che da questa estate stuzzica il mondo del gossip ma anche i fan dei due cantanti. A parlare della loro separazione è sempre stato Gigi D'Alessio che in un primo momento aveva chiesto ai giornalisti di rispettare questo momento di crisi, anche per il bene del piccolo Andrea. Nel corso delle ultime settimane però sembrava che tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo fosse tornato il sereno, tanto che il cantante aveva confessato: "La verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo c…te. Le hanno attribuito dieci storie diversi in una settimana, figuriamoci… Anna è una ragazza seria". Anna Tatangelo Instagram, il Natale senza Gigi D'Alessio? La coppia di cantanti napoletani dopo la pseudo separazione avevano comunque specificato di voler passare insieme il Natale, al fine di regalare una situazione familiare al figlio Andrea. In questi giorni però Anna Tatangelo Instagram ha voluto tenere aggiornati i sui fan circa i festeggiamenti del Natale, trascorso comunque con la famiglia nel napoletano... Peccato però che in nessuna dei due video appaia Gigi D'Alessio. A questo punto i fan si chiedono: che sia davvero tutta una strategia per apparire sui giornali?

