Giocare in Borsa con il simulatore, ecco come diventare un trader provetto
di Redazione
09/12/2017
Per investire in Borsa con profitto l'abilità e l'esperienza maturata di solito fanno la differenza tra chi guadagna e chi invece letteralmente affonda nelle perdite anche in brevissimo tempo. Di conseguenza, per chi si affaccia al mondo degli investimenti per la prima volta è bene non correre inutili rischi finanziari, e per farlo si può optare per un periodo di formazione sul campo comprando e vendendo azioni da un lato in modo completamente fedele alla realtà, e dall'altro utilizzando denaro virtuale.
Trading online con il simulatore di Borsa utilizzando PC o smartphoneTutto ciò, come peraltro viene messo in evidenza sul sito https://borsavirtuale24.com/ , è possibile grazie al cosiddetto simulatore di Borsa che permette di 'giocare' con le azioni di Piazza Affari, di Wall Street e di tante altre piazze finanziarie mettendosi nei panni di un trader provetto. Muniti di PC desktop o computer portatile, ma anche di smartphone e iPad, con il simulatore di Borsa si possono comprare e vendere le azioni come se il trader stesse investendo soldi veri in quanto, tra l'altro, le operazioni si possono aprire e chiudere solo in corrispondenza dei reali orari di apertura e di chiusura delle piazze azionarie internazionali. Spesso utilizzato per tenersi in allenamento anche dagli investitori professionisti, il simulatore per giocare in Borsa è uno strumento utile e prezioso per i trader in erba che, in questo modo, possono capire se nel tempo hanno maturato l'abilità e l'esperienza necessaria per poi entrare sui mercati azionari investendo soldi veri ed appoggiandosi ad esempio alla piattaforma di negoziazione di un broker online, di una Sim o di un istituto di credito.
Giocare in Borsa con denaro virtuale, operatività pienamente fedele alla realtàI migliori simulatori per giocare in Borsa, inoltre, non solo permettono di comprare e di vendere le azioni con soldi virtuali solo quando i mercati sono realmente aperti, ma applicano in automatico pure le spese e le commissioni di negoziazione che le banche ed i broker online applicano di norma su ogni ordine che viene eseguito quando l'operatività avviene con denaro reale. Il simulatore di Borsa è quindi in tutto e per tutto un business game che, in tante versioni, in quanto realizzato da diversi sviluppatori, si può scaricare gratis dal Google Play e dall'App Store per smartphone e tablet con i sistemi operativi Android e iOS. Tra i simulatori di Borsa più noti, in quanto è molto utilizzato, c'è pure quello di Borsa Italiana che è allo stesso modo gratuito, e che permette ai trader di comprare e di vendere tutti gli strumenti finanziari, e quindi non solo le azioni, che sono quotati alla Borsa Valori di Milano. Il simulatore, nello specifico, si chiama 'Borsa Virtuale', permette ad ogni utente registrato di costruire fino a ben 5 portafogli virtuali con un capitale Iniziale di 10 mila euro virtuali, e di entrare in competizione con gli altri trader online nella classifica generale.
