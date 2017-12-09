Home Salute Artrite reumatoide, presto in Italia il nuovo farmaco Baricitinib

di Redazione 09/12/2017

Artrite reumatoide è una malattia che colpisce diversi italiani dai 40 anni in poi. Questa è una poliartrite infiammatoria capace di provocare la deformare le ossa. In questi anni sono state le cure scientificamente approvate e quelle in fase di sperimentazione... Entro il 2018 in Italia però dovrebbe arrivare un nuovo farmaco dal nome Baricitinib, a cosa serve? Cos'è l'artrite reumatoide? Come abbiamo avuto modo di accennare all'inizio del nostro articolo, entro il 2018 dovrebbe essere immesso nel mercato il nuovo farmaco, ovvero il Baricitinib capace di apportare sollievo alle persone affette da artrite reumatoide. Ma cos'è l'artrite reumatoide? Questa è una poliartrite infiammatoria che colpisce in particolar modo le ossa degli arti superiori e inferiori. Ad oggi però non sono mai stati chiariti quali fossero le effettive cause che la provocano, né tanto meno se l'artrite reumatoide può essere scatenata da un fattore ereditario. Da diversi anni ormai la malattia è sotto studio da parte degli scienziati che sono riusciti a trovare alcune cure capaci di rallentarne l'evolversi. Nelle ultime ore però è stata l'ufficializzato l'arrivo di un nuovo farmaco che potrebbe apportane dei benefici non indifferenti. Il Baricitinib, il nuovo farmaco contro l'artrite reumatoide Entro il 2018 dovrebbe arrivare anche in Italia il nuovo farmaco Baracitinib, a raccontarlo nel dettaglio è stato il docente di reumatologia all'università di Pavia, Roberto Caporali: "Si tratta di un importante progresso per i pazienti, perché tra il 40 e il 50 per cento non ottiene miglioramenti dal trattamento di prima linea che solitamente si basa sull'uso del metotrexate. L’efficacia di questa terapia viene misurata a tre e poi a sei mesi, per valutare il raggiungimento di uno stato di controllo dei sintomi e, possibilmente, di remissione della malattia". Il farmaco in questione, inoltre, sarà totalmente rimborsabile.

