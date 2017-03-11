Home Economia & Lavoro Giornalisti in sciopero a Il Sole 24 Ore

Giornalisti in sciopero a Il Sole 24 Ore

di Redazione 11/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia delle vicende relative al quotidiano economico italiano “Il Sole 24 Ore”, al centro di una bufera per l’indagine da parte della magistratura che ha iscritto nel Registro degli indagati, tra diverse altre persone, anche l’attuale Direttore del quotidiano Roberto Napoletano. L’inchiesta è puntata anche sulla vantata sottoscrizione di migliaia di abbonamenti online, dimostratisi poi abbonamenti fantasma e i cui proventi sarebbero stati messi a bilancio 2015. Le ipotesi, tra tutti gli indagati, spaziano dalla falsa comunicazione sociale all’appropriazione indebita, coinvolgendo anche un Deputato. I giornalisti del quotidiano da diversi mesi erano in contrasto con il Direttore, tanto da avere anche richiesto alla Proprietà l’allontanamento dello stesso ma la Proprietà aveva riconfermato la fiducia in Napoletano e lasciato al suo posto. Ora i Giornalisti del giornale economico hanno proclamato uno sciopero ad oltranza, in seguito ad un’assemblea straordinaria in cui nella votazione sono stati contati 142 si, 4 no e 10 astenuti, fino alle dimissioni del Direttore indagato. Qualunque sia la soluzione della vicenda, auguriamo a “Il Sole 24 Ore” di ritrovare presto la giusta serenità per continuare a svolgere l’importante e preziosa opera di autorevole informazione che non è mai venuta a mancare.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp