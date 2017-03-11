Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2017 news, Raz Degan in lacrime per la morte del suo cane Max

di Redazione 11/03/2017

All’Isola dei Famosi 2017, ogni news su Raz Degan lo descrive sempre come nemico numero uno dei concorrenti naufraghi, ma sotto la maschera di uomo impassibile e tutto di un pezzo, ecco che il modello israeliano si scioglie in lacrime parlando del suo migliore amico che ha dovuto seppellire sotto un albero di quercia. Si tratta del suo cane Max, morto a 8 anni per un terribile cancro che lo ha consumato in pochissimo tempo. Durante la permanenza di Raz Degan al reality show di Canale 5, i concorrenti naufraghi hanno avuto molte occasioni di scontro con lui, ma ci sono stati momenti in cui il modello israeliano si è lasciato andare a delle confidenze e alle lacrime, come quella della scomparsa del suo cane. Raz ha confidato al pubblico il suo dolore per la perdita del suo cane Max durante la diretta live serale in cui era presente il suo grande amore, Paola Barale. L’Isola è diventata più bella sentendo la dolce lettera di Ezia, la signora che si occupa del suo trullo in Puglia. Max riposa in pace sotto un bellissimo albero di quercia, dopo che ha perso la sua dura battaglia contro un terribile tumore che se l’è portato via a 8 anni. Le strade di Max e di Raz Degan si sono incrociate nel 2008 e da allora non si sono più lasciati. Al concorrente dell’Isola dei Famosi 2017, la scomparsa del suo migliore amico peloso, soprattutto perché a causa di un terribile cancro che se l’è portato via in soli tre mesi, non è andata giù. Davanti alle telecamere del reality show targato Mediaset, si dimostra impassibile e senza sentimenti, mentre davanti al dolore e alla sofferenza provata per questa perdita irreparabile, si dimostra sensibile e a commuoversi fino alle lacrime. Stando alle ultime anticipazioni e news riguardo la prossima diretta live, dovrebbe sbarcare in Honduras il suo grande amore, Paola Barale: sarà l’occasione perfetta per riavvicinarsi al gruppo dei concorrenti naufraghi? La speranza è quella di vedere i due ex fidanzati di nuovo insieme, innamorati pazzi.

