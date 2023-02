Giornata nazionale del personale sanitario: perché si celebra il 20 febbraio

La Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato ringrazia e onora gli operatori del settore. Interviene anche il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Giornata nazionale del personale sanitario: cos’è e perché si celebra il 20 febbraio

Il 20 febbraio si celebra la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato. La ricorrenza cade in questa data poiché proprio il 20 febbraio del 2020 in Italia iniziava l’incubo del Covid-19, con la conferma del “Paziente 1” di Codogno.

La Giornata nazionale è stata istituita con la Legge 13 novembre 2020, ed è nata da un’idea del regista Ferzan Ozpetek e da Giulio Rapetti, in arte Mogol. Nell’articolo 1 della suddetta norma, si legge:

“È istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell’anno 2020“

L’istituzione di questa Giornata Nazionale vuole quindi onorare il lavoro di tutti gli operatori sanitari, da subito in prima linea per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Si ricorda e si onora il sacrificio, anche in termini di vite umane, di tutti i professionisti che nei mesi più difficili hanno fornito assistenza ai malati nelle strutture sanitarie: medici, infermieri, farmacisti, professionisti dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, ostetriche, chimici e fisici, psicologi, biologi, assistenti sociali.

Il messaggio del ministro della Salute Schillaci per la terza Giornata nazionale del personale sanitario

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dedicato un messaggio a tutto il personale sanitario e sociosanitario in occasione della Giornata nazionale istituita per onorare gli operatori del settore.

“A tutte le professioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e del volontariato rivolgo la mia vicinanza e profonda gratitudine. Mai come adesso prenderci cura di chi si prende cura di noi è una priorità assoluta, nella consapevolezza che la salvaguardia e la valorizzazione di chi lavora in sanità è essenziale per assicurare a ogni persona le migliori condizioni di prevenzione, cura e assistenza”

E aggiunge: “La Giornata che si celebra oggi è un’occasione preziosa per onorare la professionalità di tutto il personale che ogni giorno si prende cura della nostra salute, con competenza e dedizione, nonché per ricordare il sacrificio e lo straordinario impegno profuso durante l’emergenza Covid-19“.

Ricorda infine che “In Italia sono 30 le professioni sanitarie riconosciute e 51 le tipologie di scuole per la formazione medica-specialistica, cui si aggiunge il corso di formazione specifica in medicina generale. Sono oltre 1 milione e mezzo gli iscritti agli albi professionali. Di questi, più di 1 milione e duecentomila sono attivi sul mercato del lavoro. Il capitale umano è la leva principale dei servizi sanitari e il lavoro dei professionisti sanitari e sociosanitari è essenziale per la piena tutela del diritto fondamentale alla salute, sancito dalla nostra Costituzione”.