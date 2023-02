Durante una mostra d’arte contemporanea a Miami, una donna tocca una scultura di Jeff Koons da 40 mila euro, che cade e va in mille pezzi.

USA: tocca una scultura di Jeff Koons da 40 mila euro e la riduce in frantumi

Durante un’anteprima privata dell’Art Wynwood, una fiera d’arte contemporanea di Miami, una donna ha accidentalmente rotto una costosa scultura dell’artista di fama mondiale Jeff Koons.

La splendente scultura blu elettrico raffigurava un palloncino a forma di cane, era esposta allo stand di Bel-Air Fine Art durante l’evento VIP Preview della fiera. L’opera d’arte, uno dei famosi “cani blu” (parte della celebre serie “Balloon dog”) dello sculture Jeff Koons, ha un valore stimato di 42 mila dollari, circa 40 mila euro.

La scultura è andata in frantumi, a quel punto i presenti si sono radunati intorno agli innumerevoli pezzi. “Quando questa cosa è caduta a terra, è stato come un incidente automobilistico che attira una folla enorme sull’autostrada”, lo ha detto Stephen Gamson, un artista e collezionista d’arte di Wynwood.

Gramson ha raccontato di aver visto la scultura andare in mille pezzi, e ha anche registrato ciò che è accaduto dopo: i lavoratori della galleria d’arte spazzavano via i pezzi mentre i presenti si chiedevano se fosse tutta una messa in scena. Ma non era questo il caso, si è trattato di un incidente vecchio stile.

Sembra che l’anziana donna volesse verificare se la scultura fosse davvero un gonfiabile. Gramson spiega di aver visto questa signora picchiettare l’opera d’arte, che immediatamente è caduta dal piedistallo su cui era posta ed è andata distrutta. Si è sentito un forte rumore e tutti si sono avvicinati per vedere cosa fosse successo.

Fortunatamente per l’anziana donna, che non aveva alcuna intenzione di distruggere la scultura, non c’è il rischio che debba ripagare i danni: Bénédicte Caluch, il consulente artistico di Bel-Air Fine Art, ha spiegato che le opere d’arte esposte sono coperte dall’assicurazione.

L’autore dell’opera andata distrutta, Jeff Koons, non era presente alla mostra, trattasi di un pittore e scultore statunitense che per la sua arte intrinsecamente pop trae ispirazione da oggetti di uso quotidiano, tra cui anche palloncini a forma di animali.