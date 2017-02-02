Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Gita, la valigia smart di Piaggio che si sposta da sola

02/02/2017

Per gli amanti dei viaggi, ma anche dei motori e della tecnologia,  oggi 2 febbraio 2017 la società Piaggio Fast Forward (PFF) svelerà una innovazione che ha importanza quanto la Vespa elettrica. Si chiama Gita e stavolta non è uno scooter o una moto: all'apparenza potrebbe sembrare un normale trolley, dalle forme e dal colore molto stravaganti, ma in realtà è un dispositivo studiato apposta per il trasporto merci annoverato nel setto re della mobilità intelligente: è una valigia autonoma in grado di trasportare i suoi contenuti fino a un peso di 18 kg. Come funziona questa valigia smart che si sposta da sola e destinata a diventare un gioiello della tecnologia? Non è la prima volta che Piaggio Fast Forward cerca fortuna nel settore dei veicoli smart. Un esempio dopo la Vespa elettrica è la Wi-Bike, ma non ha mai concepito una valigia in grado di spostarsi da sola: come si è già detto, Gita ha la funzione di trasporto merci fino a 18 kg massimo a una velocità di 35 km/h. Si muove in maniera autonoma, senza nessun intervento da parte di nessun utente. Come funziona? Semplice: il dispositivo effettua una specie di mappatura della zona al fine di studiare i movimenti e il trolley può seguire un percorso preimpostato o semplicemente seguire il proprietario. I vantaggi sono notevoli, in primis quello di non portare carichi di peso elevati. Marciapiedi e ostacoli non saranno un problema, in quanto il dispositivo li eviterà. Una nuova frontiera della mobilità intelligente e della tecnologia. Oggi, 2 febbraio 2017, verranno svelati i dettagli di Gita, la prima valigia smart ce si sposta da sola. PFF sta studiando il lancio di una versione per il pubblico e a momenti si conosceranno ulteriori dettagli, come ad esempio il prezzo di vendita e le caratteristiche tecniche. Dopo l’innovazione della Vespa elettrica, il trasporto merci diventa più leggero grazie a questo trolley dalle dimensioni compatte che diventerà un must della mobilità intelligente, utile per alloggiare in ogni mezzo di trasporto senza ingombro.
