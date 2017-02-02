Home Attualità Giulia De Lellis Instagram ultime news, la dura accusa di Asia Nuccetelli

Giulia De Lellis Instagram ultime news, la dura accusa di Asia Nuccetelli

di Redazione 02/02/2017

Chi segue l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, negli ultimi tempi, è all’erta per captare le ultime news riguardanti la gravidanza della ragazza e non si fa sfuggire nessun indizio su Instagram, ma anche degli sviluppi con l’amica nemica Asia Nuccetelli, ex concorrente del Grande Fratello VIP con la mamma Antonella Mosetti. E’ noto he tra le due non corra buon sangue, visto che la ragazza ha avuto un pesante alterco in diretta per Andrea Damante, fidanzato della De Lellis. Sul social network però è battaglia a suon di imitazioni, poco gradite dalla diretta interessata che lancia una dura accusa contro la modella di Pomezia ed ex corteggiatrice di UeD: Giulia potrebbe essere querelata e rispondere di bullismo davanti agli inquirenti insieme al fidanzato: i Damellis sono nei guai? Secondo le ultime news di oggi, l’ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata una diretta video su Instagram in cui Giulia De Lellis e Andrea Damante salutano in maniera ironica Asia Nuccetelli, lasciando intendere che se lei non parlasse continuamente dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, lei non sarebbe nessuno e non avrebbe possibilità di mettersi in mostra. I fan della coppia di UeD hanno sottolineato che i Damellis sono stati anche fin troppo carini, in quanto l’ex Gf VIP starebbe esagerando con la dura accusa di bullismo e, prima di passare alla querela, ci sarebbero state delle minacce. Asia Nuccetelli non ha intenzione di mollare e la replica alla diretta video su Instagram di Giulia De Lellis e Andrea Damante non si è fatta attendere: la coppia di Uomini e Donne è stata bersagliata da un’accusa molto pesante e ha dichiarato che la cugina di Giulia avrebbe minacciato di picchiarla. Quindi, la dura accusa di bullismo è rivolta contro tutto il clan dei Damellis o solo a Giulia? La dichiarazione successiva spiazza, perché prima di approdare a UeD, sempre secondo le dichiarazioni della figlia di Antonella Mosetti, la futura modella di Pomezia sarebbe stata una bulla in giro per Roma. Come andrà a finire questa storia? I Damellis decideranno di passare alle vie legali?

