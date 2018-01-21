Home Salute Giubbotto di sabbia ideato per calmare i bambini iperattivi

Giubbotto di sabbia ideato per calmare i bambini iperattivi

di Redazione 21/01/2018

A volte i bambini iperattivi diventano così incontrollabili che a scuola gli insegnanti non sanno proprio cosa fare. E così in Germania hanno ideato un giubbotto di sabbia da far indossare agli alunni che non riescono a star fermi. Come funziona il giubbotto di sabbia Il minimo di imbottitura è di un chilo e mezzo a salire fino ad un massimo di cinque chili. Il bambino così tende a stancarsi più velocemente, e quindi tende a restare seduto al suo posto. I responsabili scolastici credono che il giubbotto sia il sistema più innocuo per risolvere i problemi dovuti alla sindrome di iperattività. Questa novità è stata sperimentata inizialmente ad Amburgo, con circa 200 giubbotti che ora stanno prendendo quota in tutto il Paese. Per quel che riguarda il costo, oscilla tra 140 170 euro a pezzo. Nonostante qualche genitore protesti, i bambini la vivono come fosse un gioco, fanno a gara per indossare un gilet e sono orgogliosi di portarlo. Per loro è una prova di forza, ma basta mezz’ora per farli stancare e fare tranquillizzare. Tutto senza costrizione. "Il gilet non viene presentato come una punizione, anzi: anche i compagni che non ne avrebbero bisogno lo indossano per imitazione. È diventato un gioco" dicono i responsabili dell'iniziativa. Le critiche del web sul giubbotto di sabbia Ovviamente non mancano le critiche e un padre dice sui social «È una forma di tortura. Come si può pensare di mettere una camicia di forza a un bambino? Il bambino costretto a portare un gilet imbottito di sabbia viene messo in ridicolo rispetto ai compagni. È umiliato e offeso. Si rischiano gravi problemi psicologici». Nessuno pensa però che i bambini iperattivi necessitano di un’attenzione particolare, le scuole non vantano i giusti mezzi per seguirli, e pochi genitori affidano loro figlio ad un sostegno psicologico. Meglio poi un giubbotto di sabbia che i tranquillanti usati nelle scuole americane.

