Home Esteri Incendio a Praga in un Hotel. L'attore Alessandro Bertolucci salvo per miracolo

Incendio a Praga in un Hotel. L'attore Alessandro Bertolucci salvo per miracolo

di Redazione 21/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Paura per un incendio a Praga, scoppiato in un albergo. Il bilancio delle vittime per ora è di due morti. Stando alle TV della Repubblica Ceca infatti, sono morte due persone e circa sette hanno riportato delle lesioni nell’incendio scoppiato nell'albergo a quattro stelle nel centro di Praga. Si parla dell'Hotel Eurostars David. Petr Kolouch, direttore delle emergenze mediche di Praga teme che il numero delle vittime possa aumentare. Sono quaranta le persone evacuate dall’albergo, poco distante dal Teatro nazionale ceco. La causa dell’incendio, scoppiato alle 17 di ieri, non è ancora chiara alle autorità locali. L'attore Alessandro Bertolucci salvo per miracolo L'attore nostrano, originario di Lucca, Alessandro Bertolucci era ospite nello Eurostars David Hotel di Praga. Pare sia riuscito a salvarsi per miracolo, usando degli asciugamani bagnati sotto la porta e chiedendo aiuto alla finestra della sua camera. Ha atteso l’intervento dei pompieri mentre l’intero hotel era circondato dal fumo che non consentiva l'uso dei corridoi. La testimonianza dell'attore sull'incendio a Praga Stando alla sua testimonianza, si trovava nello Eurostars David Hotel di Praga per girare uno spot con una troupe internazionale. L'attore ha detto che era arrivato da pochi minuti quando in camera ha notato il fumo che entrava da sotto la porta. "Mi sono affacciato ma il corridoio era già impraticabile. Quindi sono rientrato, ho messo asciugamani bagnati sotto la porta e tutto intorno. Poi ho aperto la finestra e ho cominciato a chiedere aiuto" sono le parole piene di choc di Bertolucci. L'attore è stato salvato dai vigili del fuoco che sono stati tempestivi nel riportarlo a terra con il cestello. "Una esperienza che davvero non auguro a nessuno" ha detto col cuore in gola.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp