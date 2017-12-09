Home Intrattenimento Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez? Un dettaglio non sfugge ai fan

di Redazione 09/12/2017

Una settimana dopo la fine del Grande Fratello Vip si torna a parlare di Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez, cosa sta succedendo? Come abbiamo avuto modo di notare in questi giorni però sembra che tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e i membri della famiglia Rodriguez si sia creato un legame davvero particolare... Un dettaglio però non sfugge ai fan. Giulia De Lellis nuova regina di Instagram? Se ben ricordate l'anno scorso il mondo del gossip ha avuto modo di mettere già a confronto Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Qualcuno infatti ha notato come l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché fidanzata di Andrea Damante, in pochissimo tempo avesse raggiunto su Instagram gli stessi follower della showgirl argentina. In quel periodo il mondo del gossip aveva ipotizzato anche un cambio di trono: Giulia De Lellis regina di Instagram dopo Belen Rodriguez? In una fase successiva però abbiamo visto le due donne seguire strade differenti determinate soprattutto da un livello di notorietà "diverso". Il Grande Fratello Vip però ha nuovamente messo Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez... Questa volta però una delle due sembrerebbe essere in netto vantaggio, scopriamo il perché. Le bimbe di Giulia De Lellis... o Belen Rodriguez? Come abbiamo accennato inizialmente, in questi giorni un dettaglio non è sfuggito all'occhio attento del Le bimbe di Giulia De Lellis, noto fan club Instagram dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In occasione di un post sul social network sembrerebbe infatti che in occasione di una diretta realizzata dalla Rodriguez sia apparso un nuovo fan club della showgirl... Ovvero Le bimbe di Belen Rodriguez. In pochissimo tempo sul web si è aperta una faida tra i due schieramenti che rivendicano l'originalità dell'idea. La domanda però è: come mai Giulia De Lellis non è ancora scesa in campo per difendere il gruppo?

