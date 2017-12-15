Home Intrattenimento Giulia De Lellis infuriata dopo il GF Vip: Hanno bloccato le mie fanpage

di Redazione 15/12/2017

Giulia De Lellis nel corso delle ultime ore ha affermato di essere infuriata dopo il GF Vip. Secondo la fidanzata di Andrea Damante qualcuno avrebbe fatto in modo che le pagine create dai fan fossero offline la sera della finale: "Hanno bloccato le mie fanpage". Andrea Damante e Giulia De Lellis dopo il Grande Fratello Vip Nel corso di questi mesi abbiamo avuto modo di conoscere meglio Giulia De Lellis durante il suo percorso all'interno del Grande Fratello Vip. L'ex corteggiatrice in un primo momento è stata presa di mira anche dagli autori a causa di alcune risposte errate, date in occasione di alcune domande di cultura generale. Subito dopo però la De Lellis è riuscita a completare il suo percorso all'interno del reality in modo eccellente, anche se i fan hanno lamentato la troppa assenza di Andrea Damante dalle scene... Secondo alcuni rumors però sembrerebbe che il DJ in questo frattempo abbia iniziato i preparativi per il loro matrimonio, sarà effettivamente così? In ogni caso le notizie riguardanti Giulia De Lellis oggi sono altre, infatti l'influencer sarebbe infuriata con il GF Vip, come mai? Bloccate le pagine delle Bimbe di Giulia De Lellis? In questi ultimi giorni si sono aperte diverse diatribe riguardanti le Bimbe di Giulia De Lellis... Tutto è iniziato con un'accusa di plagio nei confronti di una pagina dedicata a Belen Rodriguez, soprannominata sempre "Le bimbe di". Giulia De Lellis però adesso sarebbe infuriata, ma per un altro motivo. Cosa sta succedendo alle fanpage che le sono state dedicate? Durante un'intervista rilasciata al magazine Fanpage l'ex corteggiatrice, Giulia De Lellis, ha dichiarato che la notte della finale al GF Vip le pagine delle sue Bimbe in realtà fossero state bloccate, anche se poi in realtà non ha voluto effettuare ulteriori indagini in quanto contenta e soddisfatta del percorso fatto dentro la casa.

