Giulia De Lellis Instagram, i Damellis Always alla conquista degli USA

di Redazione 10/03/2017

Clamorose novità riguardo Giulia De Lellis e Andrea Damante: i Damellis su Instagram sono poco presenti in coppia, ma l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha i suoi validi motivi: il 7 marzo 2017 è uscito il suo primo singolo Always con il quale, per la prima volta in assoluto, ha debuttato anche negli Stati Uniti D’America. Un sogno che si realizza per il DJ, in quanto da sempre ha rincorso il desiderio di avere una carriera musicale aperta anche a scenari internazionali. Se la carriera va a gonfie vele, pare che la vita di coppia non sia così brillante, visto che non si placano le voci di una crisi. Dopo I ClaMario, saranno Giulia e Andrea a scoppiare, o si avvieranno insieme alla conquista degli USA? Prima di approdare come tronista a Uomini e Donne, cominciare la sua relazione con Giulia De Lellis e postare romanticherie su Instagram, Andrea Damante era già un affermato musicista: in Italia girava il Triveneto per esibirsi come Dee-Jay. Dopo la partecipazione al Trono Classico, la notorietà data da Maria De Filippi gli ha permesso di farsi conoscere in molti locali e ad essere sempre richiestissimo, tanto che molti sui social si chiedono dove abbia trovato il tempo di comporre il nuovo singolo Always. Beh, la fatica è stata premiata e si può dire che i Damellis viaggiano alla conquista degli USA! O no? Giulia De Lellis e Andrea Damante, i Damellis per i follower su Instagram, sono stati una delle coppie di UeD più innamorate uscite dal noto programma, ma pare che tra loro sia piombata la crisi. Negli ultimi tempi il gossip si è accanito molto su di loro, per il fatto che Giulia non sia presente a Verona e abbia fatto le valigie per tornare dai suoi e l’assenza di Damante ha alimentato queste voci, soprattutto quando lei si presenta nelle varie trasmissioni televisive da sola. La motivazione è data dai numerosi impegni di entrambi: Andrea dovrà promuovere il suo nuovo singolo Always, mentre Giulia è impegnata nel suo nuovo progetto da stilista. Ebbene, i fan possono stare tranquilli, perché a casa Damellis campeggia una dozzina di rose rosse che dissipano i dubbi. La coppia del Trono Classico è pronta per conquistare gli USA a ritmo di musica!

