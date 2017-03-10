Home Attualità Gossip Isola dei Famosi 2017, quanto costa? News cachet concorrenti

Gossip Isola dei Famosi 2017, quanto costa? News cachet concorrenti

di Redazione 10/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ogni reality show che si rispetti porta nei telespettatori la curiosità irrefrenabile sui concorrenti e i loro guadagni e lo stesso si può certamente dire dell’Isola dei Famosi 2017, il reality show targato Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Il gossip è stato lanciato dal settimanale In Famiglia, il quale ha fornito delle indicazioni su quanto costa il reality ambientato in Honduras e delle news scottanti sul cachet dei concorrenti VIP. A quanto pare, questi sono dei naufraghi molto ricchi: stando alle indicazioni della testata, i compensi riservati ai partecipanti sono a parte rispetto al premio finale. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 12 si porterà a casa 100mila Euro in gettoni d’oro, di cui la metà andrà in beneficienza ad una associazione a sua scelta. Mediaset ha deciso di mantenere il riserbo sui cachet dei concorrenti, ma in line di massima, la fascia interessata sarebbe quella tra i 50mila e i 250mila Euro per tutta la durata del programma. Secondo le news di gossip recenti, la differenza è data dalla notorietà: più il VIP è famoso, più guadagna. In Famiglia non è riuscito a ricostruire quanto costa alla Produzione la conduzione di Alessia Marcuzzi, visto che Dagospia rivelò che l’anno scorso percepì 900mila Euro. Anche gli stipendi di Vladimir Luxuria in veste di opinionista e Stefano Bettarini in veste di inviato restano un mistero irrisolto. Ma attenzione, perché anche gli ospiti in studio percepirebbero un compenso che ammonterebbe a 150 Euro a puntata. Ma quanto costa l’intera macchina dell’Isola dei Famosi 2017? Ebbene, il reality game ambientato in Honduras costerebbe a Mediaset la bellezza di 4 milioni di Euro tra troupe, viaggi, operatori, produzione e studio. Molti paragonano questa edizione dell’Isola dei Famosi come quella del Grande Fratello VIP e bisogna dire che i meccanismi sono simili: nel caso del reality show della Casa, i cachet dei concorrenti sarebbero partiti da 1500 Euro di Alessia Macari, poi vincitrice, ai 100mila Euro di Stefano Bettarini, fino a 50mila di celebrità più conosciute come Valeria Marini. Ovviamente, le cifre sono da intendersi a puntata. Conti alla mano, Valeriona avrebbe percepito un compenso di 360mila Euro per stare in una casa con tutti i comfort, mentre i naufraghi con le difficili condizioni dell’Isola Cayo Cochinos in Honduras sicuramente avranno preteso di più. In Familgia ha fornito delle news di gossip riguardo il reality game Mediaset che sicuramente alimenteranno ulteriori polemiche.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp