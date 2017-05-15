Giulia Latini il messaggio dopo Uomini e Donne: Non mi pento di nulla
di Redazione
15/05/2017
Giulia Latini ancora al centro del gossip dopo la scelta di Luca Onestini. L’ex corteggiatrice dopo Uomini e Donne ha deciso di pubblicare un suo messaggio, raccontando se stessa e come sia effettivamente cambiata. Cosa abbia pensato realmente Giulia Latini dopo la scelta di Onestini non è ancora ben chiaro, ma la ragazza ha voluto dichiarare: Non mi pento di nulla. Uomini e Donne ormai sta per volgere al termine, anche se i riflettori sono stati tutti puntati su Luca Onestini e Soleil Sorge. La nuova coppia nata nel programma di Maria De Filippi è stata una delle più discusse di tutti i tempi, ma i fan per il tronista speravano in una scelta diversa. Dopo la nascita del gossip su Soleil Sorge infatti il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio un’altra corteggiatrice, ovvero Giulia Latini che fin da subito ha conquistato tutti con la sua gentilezza. L’ex corteggiatrice infatti ha conquistato anche il cuore di Maria De Filippi e della sua redazione, tanto da pensare a lei come possibile tronista per il prossimo settembre 2017. Pochi giorni dopo la scelta di Luca Onestini e dell’ipotesi avanzata dalla redazione di Uomini e Donne ecco che arriva il messaggio Giulia Latini: “Non mi pento di nulla e purtroppo o per fortuna non cambierò mai, sarò sempre un’irriducibile romantica che mette il cuore davanti a tutto”. Giulia Latini però nel suo messaggio ha fatto riferimento anche al rapporto con la redazione di Uomini e Donne: “Ho avuto la fortuna di conoscere tantissime persone splendide che ringrazierò sempre perché affrontano tutto ciò, non come un lavoro, ma proprio come fossero una grande famiglia”.
