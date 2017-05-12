Uomini e Donne rumors Giulia Latini sarà la prossima tronista?
di Redazione
12/05/2017
Uomini e Donne non è ancora finito e già sul web sono arrivati i primi rumors che riguardano la prossima edizione. Chi saranno i protagonisti del Trono a settembre? Giulia Latini sarà la prossima tronista, dopo la delusione ricevuta da Luca Onestini? Sono passate poco più di quarantotto ore dall’inizio della storia d’amore tra Luca Onestini e Soleil Sorge, anche se nel frattempo non si smette di parlare anche di Giulia Latini. In queste ore i fan di Uomini e Donne stanno cercando di capire dove si sono nascosti Luca Onestini e la Sorge, mentre Giulia Latini ha dichiarato di non essere troppo delusa dalla scelta del tronista. L’ex corteggiatrice, infatti, ha ammesso che tra Luca e Soleil c’è sempre stata una particolare alchimia e la nascita della loro storia era una cosa già annunciata da tempo, nonostante le varie prove. Il sogno di trovare il vero amore però per Giulia Latini però potrebbe non finire qui! La redazione del programma di Uomini e Donne, secondo alcuni rumors, starebbe valutando una sua candidatura per il Trono Classico del programma. In arrivo dunque una secondo opportunità sentimentale per Giulia Latini che in questi mesi è stata sempre supportata dal pubblico? Giulia Latini sarà la prossima tronista di Uomini e Donne? La redazione del programma a quanto pare vuole dare una seconda opportunità a coloro che recentemente hanno ricevuto delle delusioni d’amore. Giulia Latini di certo quest'anno è stata una delle corteggiatrice più amate di Uomini e Donne proprio per il suo essere sempre gentile e rispettosa delle scelte altrui. Questo modo di essere avrebbe permesso alla ragazza di guadagnarsi un posto nel programma già il prossimo settembre?
Articolo Precedente
Amici 16 DayTime Emma Marrone e Thomas ballerini durante le prove
Redazione