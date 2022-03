Giulia Schiff, espulsa dall’Aeronautica dopo le denunce sul nonnismo, si è arruolata volontaria in Ucraina

Giulia Schiff si trova dall’inizio della guerra a Kiev, partita volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. E’ l’unica donna del gruppo e sta collaborando con “Le Iene” alla realizzazione di reportage, che durerà fino alla fine della sua missione. La prima parte andrà in onda il 23 marzo su Italia 1, in prima serata.

Giulia Schiff: che cosa le è successo?

E’ nota la vicenda di Giulia Schiff, vittima di nonnismo all’interno della caserma in cui si stava preparando per diventare pilota dell’Accademia militare italiana. Inizialmente si trattava di un semplice caso mediatico che ben presto si trasformò in un’inchiesta, al cui centro sicuramente si trattava di atteggiamenti che avrebbero “offeso il prestigio, l’onore e la dignità dell’allieva usandole violenza e cagionandole plurime escoriazioni”, comportamenti assunti durante il tradizionale battesimo di volo. Stando alla denuncia esposta nel 2018, nel corso del rito di iniziazione, tradizione che si mette in pratica dopo il primo volo da solista nella base del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare di Latina, si era verificata “una vera aggressione fisica” da parte dei colleghi ufficiale: durante questa celebrazione, chiamata “tuffo in piscina”, sembrerebbe che la giovane allieva sia stata messa in posizione orizzontale, con i volto diretto verso il basso, tenuta ferma per le gambe e per le braccia; in seguito, con delle fruste di legno, le avrebbero inflitto delle frustate sul fondoschiena. Inoltre, stando sempre alla denuncia, le avrebbero fatto urtare la testa contro la semiala in mostra statica nelle vicinanze della piscina e nonostante i suoi tentativi di ribellione non si sarebbero fermati. Secondo, invece, coloro che avevano perpetrato tale violenza, otto sergenti dell’Aeronautica, si sarebbe trattato solo del rito di iniziazione e non di nonnismo. In seguito alla denuncia dell’allieva, sono stati presi dei provvedimenti: è stata espulsa. Il Tar e il Consiglio di Stato hanno respinto la richiesta di reintegro della giovane specificando: “non emergono elementi atti a comprovare un’errata applicazione dei criteri indicati nelle linee guida o un’irragionevolezza della valutazione tecnico discrezionale, con conseguente preclusione di ogni sindacato nel merito e la volontà ritorsiva è esclusa”.

La missione in Ucraina

Giulia Jasmine Schiff si è ritrovata a dover compiere il suo viaggio. Fin quando, grazie ad alcuni contatti sul posto, è entrata nel gruppo militare con successo. E’ l’unica donna della legione, già diventata una mascotte, ma il suo ruolo non riguarda il volo. La giovane veneziana, infatti, è stata addestrata per le prime missioni: la vediamo con il fucile in mano, attorno a Kiev. Per questioni di sicurezza, ovviamente, è impossibile sapere con esattezza dove si trovi.