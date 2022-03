Fedez ricoverato al San Raffaele di Milano

Fedez, che la settimana scorsa aveva dichiarato tramite delle storie Instagram di avere dei problemi di salute e che avrebbe dovuto affrontare “un percorso importante”, si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, al suo fianco in queste ore è stata e continuerà ad esserci la moglie Chiara Ferragni. Secondo quanto scritto sul “Corriere della Sera”, per comprendere bene quali siano le sue condizioni e soprattutto quale tipologia di cure seguire, dovrà essere sottoposto ad ulteriori ed importanti esami.

Fedez e i ringraziamenti sui social

Fedez dopo il triste annuncio sui social, era sparito per qualche giorno. Solo lunedì sera in una storia aveva scritto che il giorno successivo sarebbe stato “una giornata importante” e nella storia aveva ringraziato tutte le persone che nei giorni trascorsi gli avevano scritto e che gli erano state vicino, dandogli forza. Facendo intendere che sicuramente la principale fonte di forza ed energia per affrontare il percorso provenisse dalla moglie e “dalle due stelle”, i figli, capaci creare “una magia senza neanche rendersene conto”.

Che malattia ha Fedez?

Non si sa ancora niente sulla malattia di Fedez, lui stesso, però, aveva annunciato che ne avrebbe parlato quando si sarebbe sentito pronto per parlarne e che aveva fatto l’annuncio per “esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose nella speranza che possa far bene anche a me”. Siamo ancora in attesa di informazioni più specifiche.