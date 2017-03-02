Giusy Ferreri incinta: chi è il fidanzato della cantante di X Factor?

Giusy Ferreri è incinta. Dopo la delusione di Sanremo 2017 per l’ex concorrente di X Factor arriva una bella notizia. Tutti in questo momento si stanno chiedendo: chi è il fidanzato di Giusy Ferreri? La cantante ha conosciuto l’uomo della sua vita nel 2008, prima della partecipazione al reality. Andrea, questo il nome del fidanzato di Giusy Ferreri è un geometra, ma condivide con le passione per la musica perché è anche compositore e cantante. La coppia è affiatatissima e il successo di Giusy non ha interferito con la loro storia. I fan della Ferreri sono rimasti sbalorditi, nessuno infatti ha notato rotondità sospette sul palco dell’Ariston, chissà se arriveranno anche i fiori d’arancio per Giusy e Andrea!

L’annuncio della gravidanza di Giusy Ferreri è stato dato dalla stessa cantante durante la conferenza stampa di presentazione del suo disco ‘Girotondo’. Sulla pagina Facebook ufficiale c’è solo un post in cui lo staff riporta le parole di Giusy che a settembre diventerà mamma. Sicuramente Giusy Ferreri e il fidanzato Andrea saranno due genitori speciali e questo piacevole imprevisto potrebbe rallentare la carriera della Ferreri. Ha scoperto di essere incinta solo pochi giorni prima della kermesse canora e lo stress di quei giorni non ha infierito sul suo stato di salute, anzi. La gravidanza ha reso Giusy Ferreri ancora più bella e radiosa.

Le date dei concerti di Giusy Ferreri potrebbero saltare o essere posticipate. I fan però non sembrano essere troppo preoccupati e hanno invaso i social con gli auguri. Anche noi di Lettera35 ci uniamo alla gioia dei futuri genitori, e speriamo che sia femmina e che abbia la voce della mamma Giusy Ferreri!