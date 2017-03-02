Uomini e donne trono classico gossip: Martina Luchena non è la nuova tronista

Occhi puntati sulla registrazione del trono classico di Uomini e donne di oggi. Gossip sempre più insistenti si concentrano sull’arrivo di una nuova tronista. Sarà Martina Luchena? L’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ha specificato più volte che non intende fare questo tipo di esperienza smentendo tutti rumors sul ritorno imminente alla corte di Maria De Filippi da protagonista. Le speranze dei fan si sono spente definitivamente quando Martina Luchena ha condiviso una diretta Instagram per spiegare alle follower i segreti del suo make up.

Martina Luchena resta sempre la candidata favorita al trono classico, dopo l’amica Sonia Lorenzini anche lei potrebbe avere la possibilità di riscattarsi. La delusione di Riccardo Gismondi brucia ancora, lo dimostrano le frecciatine social che è solita inviare ai Riccamilla. Tuttavia pare che ci siano altre ex corteggiatrici pronte al debutto da tronista. La redazione ha pescato nella rosa delle scartate, in pole position c’è Alessia Messina ancora single dopo la fine della storia con Amedeo Andreozzi. Due ipotesi da non sottovalutare sono Carmen e Angela corteggiatrici di Manuel e Luca. La Rimauro secondo i gossip sarebbe in contatto con Vallicella, mentre la pretendente di Onestini ha deciso di abbandonare il programma dopo pochissime esterne.

Tra pochissimo gli studios di Canale5 apriranno le loro porte e grazie alle anticipazioni delle talpe appostate nel pubblico potremo conoscere tutti i gossip della nuova registrazione di Uomini e donne. Prima di darvi appuntamento a presto con le prossime news vi sveliamo altri due nomi: Valeria Vassallo e Asia Nuccetelli. La siciliana dopo Temptation Island non ha più avuto contatti Roberto mentre la figlia della Mosetti scalpita pur di occupare il trono classico.

Aggiornamento delle ore 16.48

È ufficiale! Martina Luchena non è la nuova tronista e nemmeno le altre citate nel nostro articolo. Il vicolo delle news ha appena annunciato che sono entrate in studio le nuove protagoniste del trono classico: Rosa e Desiree. Della prima tronista non si hanno molte notizie mentre Desiree ha cercato di partecipare all'ultima edizione del GF e ha perso al televoto con Giulia Calcaterra.