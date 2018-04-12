Home Scienza e Tecnologia Gmail si rinnova: aspetto e funzioni innovative

di Redazione 12/04/2018

Google ha dato notizia che arriverà presto una nuova versione di Gmail. Essa riguarderà anche gli account Gmail tradizionali, con una nuova esperienza e nuove funzionalità. Gmail: quali le nuove funzionalità Nell’email inviata agli amministratori di G Suite, Google si è preso del tempo per rimarcare alcune delle nuove feature che si presentano con questo redesign e, anche se la lista è molto breve, ci sarà proposta un’immagine entusiasmante per qualcuno ormai stufato dall’aspetto attuale di Gmail. Insieme a un nuovo aspetto, che dovrebbe essere similare a quello da poco rinnovato per Google Calendar, con icone moderne, colori e caselle più fresche e pulite, saranno a disposizione nuove funzionalità, tra le quali l'opzione di posticipare le email in modo che si presenti nella posta in arrivo più tardi. Gmail: quando si rinnova Altre modifiche dovrebbero riguardare il supporto originario dell’archiviazione delle email offline, un facile accesso alle app G Suite come Google Calendar dall’interfaccia di Gmail stessa e la funzionalità di risposta intelligente di Google sul Web (Smart Replies), che servirà per inviare risposte brevi a numerose mail. Google rileva in più che l’aggiornamento potrebbe stoppare alcune popolare estensioni aggiuntive per il client in versione Web, come Clearbit, Streak e via dicendo. Pare che dunque dopo diversi anni, siamo pronti per vivere il primo importante aggiornamento a Gmail, che è uno dei servizi di posta elettronica più usati al mondo. In base all’e-mail inviata agli amministratori di G Suite, la riprogettazione sarà dapprima disponibile in un programma di adozione anticipata e quindi sarà distribuita ai clienti Gmail regolari in un secondo momento, ma non si sa ancora quando. «Stiamo lavorando ad alcuni importanti aggiornamenti di Gmail», ha detto un rappresentante di Google anche se l’azienda non è ancora pronta a mostrare ufficialmente tutti i cambiamenti in via ufficiale. [amazon_link asins='B078JBT1Z9,B073GV4QXD,B0756NM361,B079WZ5RDF' template='ProductCarousel' store='giocattoli20c-21' marketplace='IT' link_id='c9621144-3e3b-11e8-aeec-23db08933ca3']

