Home Salute Illusione ottica che mania! Ce n'è una che ora impazza sul web

Illusione ottica che mania! Ce n'è una che ora impazza sul web

di Redazione 12/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

A chi è che non affascina l'illusione ottica. E in queste ore sta impazzando sulla rete l'illusione ottica diffusa dal social Reddit, nella quale i colori pastello del disegno scompaiono se si fissa l'immagine per circa 20 secondi. Essa si basa sul fenomeno dell'evanescenza, scovato all'inizio dell'800 dal filosofo svizzero Ignaz Troxler e per il quale guardare volontariamente un oggetto fa svanire ciò che lo circonda. Illusione ottica: la mania del mistero L'illusione ottica, che ha già avuto oltre 48.000 voti positivi su Reddit, nulla ha a che vedere con quella del famoso vestito a righe, che un po' di anni fa era diventata virale sul web, nella quale la luce naturale e quella artificiale lo facevano cambiare colore. In questo disegno (che presenta come colori giallo, arancione e azzurro) invece, se si fissa il punto nero al centro dell'immagine per 10-20 secondi, si perde proprio la capacità di distinguere i colori, che cominciano a scomparire con progresso, tono dopo tono. La cosa accade perché nel momento in cui la retina, che è la struttura cardine della vista, si concentra solo su un singolo punto si abitua alla figura che sta fissando e le sue cellule sensibili alla luce con gradualità diventano insensibili allo stimolo. Illusione ottica: il fenomeno del saccade Il meccanismo, invece, che le consente di mettere bene a fuoco un determinato disegno è il movimento rapido dell'occhio: il fenomeno è detto saccade, il quale consente alla retina di esaminare il campo visivo con la massima risoluzione. Le saccade sono questi minuscoli movimenti involontari che l'occhio umano compie, pure quando il nostro obiettivo è all'apparenza risolto. Ma ecco il trucco: se miri la retina su un punto minuscolo del tuo campo visivo (come un punto nero), le cellule sensibili alla luce della retina si adatteranno alla scena immutabile e progressivamente non saranno più sensibili allo stimolo. [amazon_link asins='8866640980,B00I5PU2OG,8873077064,140952857X' template='ProductCarousel' store='giocattoli20c-21' marketplace='IT' link_id='1f865915-3e3f-11e8-9916-b7a80be0e5e4']

Condividi Facebook Twitter Whatsapp