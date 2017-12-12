Home Scienza e Tecnologia Google contro Photoshop, in arrivo tre nuove app per modificare le foto

di Redazione 12/12/2017

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come Google stia preparando una serie di aggiornamenti che potranno essere scaricati dal 2018 sul nostro smartphone. Il colossal in queste ultime ore ha ufficializzato l'arrivo di tre app che serviranno per modificare le foto, è guerra contro Photoshop? Google Storyboard cos'è? La prima app che servirà a modificare le proprie foto si chiama Google Storyboard, la quale prevedere delle funzionalità diverse da Photoshop. L'app in questione infatti permetterà agli utenti di poter giocare molto partendo da un video dal quale potranno creare un vero e proprio fumetto partendo da un video. In un certo qual modo Google Storyboard vi darà modo di analizzare il filmato, scegliere le scene che più preferite e allestire così il vostro fumetto. Google Scrubbies app La seconda app destinata a modificare foto e video invece è Google Scrubbies. Questa è una versione rinnovata di una nostra vecchia conoscenza ovvero il loop, nata su IOs e trasportata anche su Instagram. Google Scrubbies vi aiuterà a creare il loop partendo da un video, senza la necessità di saltare erroneamente i fotogrammi, oppure attraverso un piccolo collage di foto. Google contro Photoshop, arriva l'app Selfissimo La terza app di casa Google si chiama Selfissimo, questa invece permetterà a tutti gli utenti realizzare il selfie perfetto ma non solo... La fotocamera di Selfissimo riesce a riconoscere quando la persona è in posa pronto allo scatto, facendo così una una mini serie di scatti a ripetizione componendo così un collage. Google Selfissimo, come Scrubbies e Storyboard, sono ancora in fase sperimentale anche se entro il 2018 potranno essere scaricate sia sull'Apple Store per IOs che sul Play Store per Android... In molti però sono convinti che le tre app potrebbero fan nascere una mini guerra Google contro Photoshop, dato che da molti l'app è stata accotonata soprattutto sui dispositivi mobile.

