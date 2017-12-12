Home Intrattenimento Rosy Abate la seconda stagione ci sarà! Nuovi indizi social dopo il finale

di Redazione 12/12/2017

Il mese di novembre è stato caratterizzato senza ombra di dubbio dalla messa in onda di Rosy Abate, la serie spin off di Squadra Antimafia. Secondo quanto appreso dai rumors in casa Mediaset, la seconda stagione ci sarà! Ecco quali sono i nuovi indizi social che emergono sui social dopo il finale Rosy Abate, la Regina di Palermo è pronta a ritornare La serie di Rosy Abate è riuscita a conquistare milioni di telespettatori, anche coloro che non avevano avuto modo di guardare Squadra Antimafia. Le cinque puntate hanno così registrato un boom di ascolti davvero incredibile. Giulia Michelini si è dimostrata ancora una volta perfetta nei panni della temeraria Regina di Palermo! Con immensa sorpresa la serie ci ha fatto scoprire come in realtà il figlio di Rosy Abate, Leonardino, non era morto come pensava la protagonista, che ne frattempo aveva cercato di rifarsi una vita in Liguria sotto falso nome... Nel frattempo il piccolo Leonardino è cresciuto in una famiglia a Roma. Se ben ricordate il finale però ci ha lasciato una bella speranza con Rosy Abate pronta a tornare, mentre dice al figlio: "Tranquillo, torno a prenderti presto". Qual è la trama della seconda stagione di Rosy Abate? Come abbiamo potuto notare dal finale della serie di Rosy Abate, cari fan, possiamo psicologicamente prepararci a una seconda stagione dalla trama avvincente! Sui social la pagina infatti è ancora attiva, tanto che gli amministratori ieri hanno postato una scena tratta dalla serie. La seconda stagione di Rosy Abate non è ancora iniziata e lancia già diversi interrogativi, primo fra tutti: a chi verrà assegnato Lorenzino? Già ieri su Lettera35 abbiamo avuto modo di ipotizzare il ritorno di Domenico Calcaterra a fianco di Rosy Abate... Oppure, ancora una volta troveremo un colpo di scena e la Regina di Palermo troverà un nuovo amore?

