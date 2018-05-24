Home Intrattenimento Gossip, Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante?

Gossip, Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante?

di Redazione 24/05/2018

I riflettori del gossip continuano ad essere accesi su Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice è tornata single dopo quasi due anni d'amore vissuto insieme ad Andrea Damante. Per i fan sembrava una vera e propria favola, ma a quanto pare senza lieto fine. Secondo alcuni rumors Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante ma con chi? Giulia De Lellis tatuaggi Subito dopo la fine della storia d'amore con Andrea Damante, Giulia De Lellis ha deciso di iniziare la sua nuova vita da single sempre a Verona. La scelta dell'ex corteggiatrice potrebbe essere dipesa dal fatto che nella città italiana si concentrano diversi dei suoi impegni lavorativi ma non solo.. Secondo alcuni rumors, la scelta di Giulia De Lellis potrebbe essere determinata dal fatto che a Verona continui ad abitare Andrea Damante, nonostante i suoi impegni lo portino sempre in America. La nuova vita da single di Giulia De Lellis è stata sancita anche dai suoi tatuaggi, l'ultimo di questi è stato realizzato da un suo amico, nonché ex corteggiatore e poi tronista, Manuel Vallicella... Che tra i due ci sia del tenero? Andrea Damante insieme a Giulia De Lelli? Qualche giorno fa, per la gioia dei DamaLellis, sarebbero stati avvistati Andrea Damante insieme a Giulia De Lellis. I due ragazzi si sarebbero incontrati nel cuore di Verona, probabilmente per chiarire della cose e successivamente sarebbero stati avvistati al concerto di Jovanotti, in occasione del loro anniversario... Ma non insieme. Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbero andati al concerto insieme a alcuni amici, prendendo posto lontano l'uno dall'altra. La cosa, sempre secondo alcune voci del gossip, potrebbe essere dipesa dal fatto che l'ex corteggiatrice staserebbe frequentando un ex inquilino della cada del Grande Fratello Vip, ovvero Jeremias Rodriguez. Jeremias Rodriguez fidanzato? Da anni ormai i riflettori del gossip si sono concentrati sui fratelli Rodriguez. Jeremias, ad esempio, dopo il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove sarebbe nato anche un flirt con Aida Yespica, ha deciso di tornare insieme a una sua vecchia fiamma. Successivamente, invece, il ragazzo è stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne, ma tutto si sarebbe risolto in un niente di fatto. Da qualche giorno però si vocifera che Jeremias Rodriguez fidanzato, o per meglio dire starebbe frequentando Giulia De Lellis... Sarebbe dunque lui il reale motivo della mancata riappacificazione tra l'ex corteggiatrice e Andrea Damante?

