Gossip news, Alessia Macari e Alessandro Calabrese è amore?

di Redazione 20/02/2017

Solo qualche giorno fa un settimanale aveva accostato Alessia Macari, ex ‘Ciociara’ di Avanti un altro! e soprattutto vincitrice del Grande Fratello Vip a Sergio Arcuri, fresco di rottura con Mercedesz Henger. Ma in realtà le ultime news di gossip suggeriscono una svolta clamorosa per la ragazza che sempre più spesso è accanto all’ex gieffino Alessandro Calabrese. Nelle ultime settimane Alessia e Alessandro in effetti sono stati più volte avvistati insieme, dopo che l’ex gieffino è stato eliminato come corteggiatore da Sonia Lorenzini, e l’affiatamento è stato notato da tutti. Sul profilo Instagram di Calabrese è anche apparso un video che ritrae i due insieme, al compleanno di un amico comune, un noto pr romano. Ma non è tutto, perché le popolarissima ‘Cioci’ ha anche postato su Instagram Stories un filmato nel quale lei e Alessandro sono in macchina e stanno andando al mare. Cantino, ballano, si divertono e sembrano molto più di semplici amici. Dopo un periodo non facile per l’ex gieffino, che sembra aver chiuso definitivamente la storia con Lidia Vella ma non ha avuto molta fortuna come corteggiatore di Uomini e Donne ed è stato anche molto cruticato dal pubblico, sembra che adesso finalmente il destino hli abbia offerto una nuova possibilità anche se per ora né Alessando e nemmemo Alessia hanno voluto commentgare la news di gossip.

