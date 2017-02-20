Investire in diamanti in Italia, conviene? Pro e contro di questo bene di rifugio

Una delle conseguenze che deriva dalla crisi economica inè il cercare un sostegno economico attraverso dei beni di rifugio, ovvero oro, argento o diamanti: questi oggetti vengono utilizzati come investimento da cui poter trarre guadagno, o almeno è questo l’obiettivo. Ma questa sceltaveramente, o si tratta di un buco nell’acqua? Di seguito, si prenderà in esame l’azione die idi questo. Tale investimento ha dei lati positivi e negativi, ma ogni operazione finanziaria deve avere deie dei, un bene di rifugio molto pregiato e il favorito del sesso femminile, può diventare rischioso senza piccoli accorgimenti e le conoscenze adeguate. Una conoscenza fondamentale per chi decise di optare per questo investimento è che non tutte le pietre possono essere utilizzate come: i diamanti presenti all’interno di gioielli o incastonati in altri oggetti sono esclusi da ogni operazione finanziaria di questo tipo. Idevono essere puri e certificati dall’IGI ovvero l’Istituto Gemmologico Internazionale; l’HRD e l’EGL. Per tutti i beni finanziari, esiste una quotazione ufficiale in Borsa. Investire in questo tipo di affari conviene se si ha la consapevolezza che il guadagno sarà nel corso degli anni e non ottenere una somma di denaro cospicua molto velocemente. Il diamante, bisogna ricordarlo, è un bene materiale che si possiede, quindi tale garanzia ha più pro che contro, sicuramente paragonato all'investimento in azioni e obbligazioni. In, una pietra pura vale circa sui 50mila Euro:aspettare qualche anno per vedere il valore aumentare! Dopo i varisu comein uncome i, ecco idi questa operazione finanziaria. Bisogna considerare che il mercato è complesso: la Borsa che vacilla, il cambio della moneta tra uno Stato e l’altro, per non parlare del rischio concreto di truffe e di vendita di diamanti falsi con tanto di certificazioni copiate a regola d’arte, oltre al pensiero di scegliere modo e luogo in cui conservare queste pietre preziose. Insomma, questo investimento è raccomandato so per chi vuole effettuare un guadagno a lungo termine e, secondo i pareri degli esperti, il miglior modo per iniziare inè attraverso i CFD, Contratti per Differenza.