Gossip news da Federica Nargi a Chiara Di Biasi: quali sono le fidanzate più belle dei calciatori della Serie A?

di Redazione 15/02/2017

Negli ultimi tempi sembrerebbe che i calciatori abbiano imparato a difendere la propria vita dai luci dei riflettori del gossip. Molto spesso abbiamo trovato al centro di molte news però la bella Federica Nargi, ex velina, fidanzata da tantissimi anni con Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo. Ma da Federica Nargi a Giorgia Duro... quali sono le fidanzate più belle dei calciatori della serie A? I giocatori della Serie A italiana sono noti nel panorama del gossip soprattutto grazie alla loro bellissime moglie e fidanzate, un esempio praticolo sono Ilary Blasi e Martina Colombari mogli di Francesco Totti e Alessandro Costacurta. Ma, ad oggi, quali sono fidanzate più belle dei calciatori? In questo elenco figura Federica Nargi, nota soprattutto per il passato da velina insieme a Costanza Caracciolo. La Nargi, che attualmente è tra le protagoniste de Il bello delle donne 4, è la storica fidanzata di Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, dal quale ha avuto la sua prima figlia Sofia. Tra le fidanzate bellissime troviamo Giorgia Duro fidanzata con Andrea Belotti, attaccante del Torino. La coppia si è conosciuta in Sicilia quanto Belotti giocava nel Palermo e Giorgia Duro era alla conduzione di un programma sportivo in una rete locale. In questo elenco figura anche Alis Rodriguez, fidanzata di Suso, centrocampista e attaccante del Milan. La redazione tra Alis e Suso dura ormai da qualche tempo e la coppia, anche se lontana dal gossip, è seguitissima sui social. A quanto pare però la ragazza sarebbe anche il punto di forza del calciatore del Milan, tanto da averla definita più volte il suo porta fortuna. I grandi nomi però non finiscono qui, nell'elenco delle fidanzate figura anche Chiara Di Biasi che da tempo vive una bellissima relazione con Simone Zaza, attaccante del Valencia in prestito alla Juventus, e noto per la sua presenza nella nazionale di calcio italia. La coppia formata dalla famosa fashion blogger e Simone Zaza è una delle più recenti anche se questa estate è stata super chiacchierata nel mondo del gossip per via di alcune dichiarazioni riguardanti i mondiali di calcio 2016.. Per finire, troviamo la coppia formata da Agostina Moroni e Franco Vazques, attualmente attaccante del Siviglia. I due ragazzi si sono conosciuti durante la ferma calcistica nel Palermo di Vazques, tanto che i tifosi della squadra la soprannominarono "Sant'Agostina". [gallery ids="1729,1730,1731,1732,1733"]

