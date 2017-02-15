Belen Rodriguez e Andrea Iannone Instagram, polemica per gli auguri di buon San Valentino
di Redazione
15/02/2017
Polemica social di San Valentino per la coppia Belen Rodriguez e Andrea Iannone, scatenata da un messaggio della showgirl argentina postato su Instagram che non è stato gradito dalla maggioranza dei suoi followers. Il post in questione era una dedica di accompagnamento al video di un bacio della coppia, per ringraziare il suo attuale compagno, ma molti utenti hanno ricordato Stefano De Martino, l’ex di Belen e padre di Santiago. In queste settimane, Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in relax in giro per il mondo: dapprima in Malesia insieme a Santiago, poi in Australia. La showgirl si è separata legalmente dall’ex marito Stefano De Martino e vive in pieno la sua storia d’amore, postando dediche e foto d’amore su Instagram. Peccato che ai follower questo atteggiamento piaccia poco, perché l’argentina snocciola con troppa facilità citazioni mielose verso il campione di MotoGP. La polemica social derivante da un semplice video di San Valentino è la riprova che molti non credono a questo amore, bensì solo a un ripiego per far ingelosire l’ex marito. La ragione della polemica sui social sta nel look di Andrea Iannone, stranamente sempre più assomigliante all’ex marito di Belen Rodriguez. Stefano De Martino è sempre nei pensieri della showgirl argentina in quanto hanno in comune Santiago, ma i due non si seguirebbero neanche più su Instagram e Stefano vorrebbe tornare dal giudice dopo che Belen ha portato via Santiago dall’Italia senza il suo permesso, in occasione di una gara MotoGP in Malesia: i rapporti tra i due ex coniugi non sono distesi. Ogni gesto del trio Rodriguez-Iannone-De Martino è destinato a far discutere il mondo del gossip: anche solo augurare un buon San Valentino ai follower è malvisto.
Articolo Precedente
Gossip news da Federica Nargi a Chiara Di Biasi: quali sono le fidanzate più belle dei calciatori della Serie A?
Redazione