Home Attualità Gossip News, il rapper J-Ax è diventato papà

Gossip News, il rapper J-Ax è diventato papà

di Redazione 10/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ancora una volta J-Ax è riuscito a fregare tutti: quattro mesi fa era stato direttamente lui ad annunciare che a 44 anni sarebbe diventato papà per la prima volta alimentando le news di gossip e adesso sappiamo che la moglie, la modella americana Elaina Coker ha già partorito in grande segreto da un paio di settimane anche se fino ad oggi nessuno aveva scoperto la verità. J-Ax è diventato papà, su ‘Vanity’ Fair’ le foto del piccolo Nicolas Ora però su ‘Vanity Fair’ sono spuntate alcune tenerissime immagini del rapper milanese e della sua compagna mentre portano in giro il piccolo su una ‘navicella’ cercando di non fargli prendere freddo e quindi il grande segreto è stato svelato. Il primo erede, che si dovrebbe chiamare Nicolas, è nato il 24 febbraio scorso e pesava 2,800 kg. Di più non si sa almeno per il momento perché ancora una volta J-Ax e la su Elaina hanno preferito tenere riservato tutto quello che riguarda la loro vita privata nonostante lui sia un personaggio molto pubblico. E lui lo aveva fatto capire chiaramente quando aveva annunciato la gravidanza in prima persona per bruciare il presunto scoop dei paparazzi che avevano inseguito la moglie in mezzo al traffico milanese. Da sabato 11 marzo al via il nuovo tour di J-Ax insieme a Fedez Appena la foto del piccolo Ax si è sparsa sul web, i fans del rapper si sono scatenati facendo gli auguri allo ‘zio’, come viene soprannominato l’ex leader degli Articolo 31. E presto potranno farglieli anche di persona perché da domani, 11 marzo, partirà il suo nuovo tour insieme a Fedez per proporre le canzoni di ‘Comunisti col rolex’ ma anche tutti i loro più grandi successo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp