Anticipazioni tv, Celebrity Masterchef dal 16 marzo su Sky Uno HD

Anticipazioni tv, Celebrity Masterchef dal 16 marzo su Sky Uno HD

di Redazione 10/03/2017

Appena il tempo di festeggiare la storica vittoria di Valerio Braschi a Masterchef 6, perché mai un ragazzo di 18 anni aveva vinto il talent culinario di Sky Uno HD, e dalla prossima settimana i fornelli della cucina più famosa d’Italia torneranno ad accendersi. Dal 16 marzo, ancora su Sky Uno HD e sempre in prima serata dalle 21.15 come confermano le ultime anticipazioni tv comincerà la prima edizione di Celebrity Masterchef che porta anche in Italia l’edizione Vip già lanciata in America. Da Mara Maionchi a Filippo Magnini i 12 concortenti di Celebrity Masterchef Dodici in tutto i concorrenti e molti di loro sono volti famosi, come Mara Maionchi che tgornerà in televisione con una veste inedita, le attrici Maria Grazia Cucinotta e Serra Yilmaz (protagonista in molti film di Ferzan Ozpetek), i cantanti Alex Britti e Nesli, il campione di nuoto Filippo Magnini (storico compagno di Federica Pellegrini), Roberta Capua, il giornalista Stefano Meloccaro che è diventato la nuoia spalla di Fiorello a Edicola Fiore, Marisa Passera, Elena di Cioccio, Enrica Guidi, Antonio Capitani. Tutti si dovranno cimentare in prove molti simili a quelle che vediamo da sei stagioni a Masterchef e dopo quattro puntate verrà proclamato il vincitore. Celebrity Masterchef, Carlo Cracco lascia spazio agli altri tre giudici Le ultime anticipazioni tv danno per certa ancora una volta la presenza di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich mentre per la prima volta mancherà Carlo Cracco. Il celebre chef stellato di recente ha annunciato ufficialmente di volersi prendere una pausa per dedicarsi ad altri impegni di lavoro, tra i quali il lancio di due nuovi ristoranti. Su ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ comunque i tre colleghi confessano cosa si aspettano, senza svelare ovviamente chi ha vinto: promettono che saranno rigidi nei loro giudici, anche se i concorrenti sono Vip, e sono curiosi di vedere come reagiranno di fronte ad una esperienza tutta nuova.

