Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Gossip Sonia Lorenzi sposa Manuele Mauti, gli indirizzi delle nozze su Instagram

Redazione Avatar

di Redazione

16/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sonia Lorenzini sposa Emanuele Mauti? Il gossip impazza da ore e fan sono cercano già gli indizi delle nozze su Instagram. La news questa sembrerebbe veritiera e non un falso allarme come è avvenuto nell’arco delle settimane. Sonia Lorenzini sposa Manuele Mauti, è questa la news di gossip che da ora impazza sul web tanto che i fan i fan hanno cominciato una vera e propria caccia agli indizi su Instagram. La coppia di Uomini e Donne dunque è pronta per i fiori di arancio? Nel corso delle ultime settimane i follower hanno notato un continuo crescendo di dichiarazioni d’amore tra i due, Lo stesso Manuele Mauti più volte ha dichiarato che la Lorenzini è la donna con cui vuole passare tutto il resto della sua vita. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe anche che i due abbiano cominciato delle prove tecniche di convivenza, o almeno così emergerebbe dai loro profili su Instagram… Ma non è tutto qui! Sonia Lorenzini e Manuele Mauti sarebbero sempre più vicini ad annunciare le loro nozze, anche se non è ancora ben chiaro se queste potrebbero tenersi entro il 2017 o il 2018. Sonia Lorenzini sposa Manuele Mauti? Da ore i fan cercano indizi sui social ma… Rullo di tamburi ecco che forse arriva un nuovo matrimonio in casa Uomini e Donne, anche se al momento non vi è nessuna ufficialità del gossip. La notizia delle nozze sarebbe parzialmente confermata da un post pubblicato da Sonia Lorenzini su Instagram: “La mia casa, il mio rifiuto… Un posto sicuro dove sentirmi protetta”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Incendio di Londra, fine della speranza: Gloria e Marco sono morti

Articolo Successivo

Università Southampton: 4mila Euro per contrarre la pertosse

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024