Gossip Sonia Lorenzi sposa Manuele Mauti, gli indirizzi delle nozze su Instagram
di Redazione
16/06/2017
Sonia Lorenzini sposa Emanuele Mauti? Il gossip impazza da ore e fan sono cercano già gli indizi delle nozze su Instagram. La news questa sembrerebbe veritiera e non un falso allarme come è avvenuto nell’arco delle settimane. Sonia Lorenzini sposa Manuele Mauti, è questa la news di gossip che da ora impazza sul web tanto che i fan i fan hanno cominciato una vera e propria caccia agli indizi su Instagram. La coppia di Uomini e Donne dunque è pronta per i fiori di arancio? Nel corso delle ultime settimane i follower hanno notato un continuo crescendo di dichiarazioni d’amore tra i due, Lo stesso Manuele Mauti più volte ha dichiarato che la Lorenzini è la donna con cui vuole passare tutto il resto della sua vita. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe anche che i due abbiano cominciato delle prove tecniche di convivenza, o almeno così emergerebbe dai loro profili su Instagram… Ma non è tutto qui! Sonia Lorenzini e Manuele Mauti sarebbero sempre più vicini ad annunciare le loro nozze, anche se non è ancora ben chiaro se queste potrebbero tenersi entro il 2017 o il 2018. Sonia Lorenzini sposa Manuele Mauti? Da ore i fan cercano indizi sui social ma… Rullo di tamburi ecco che forse arriva un nuovo matrimonio in casa Uomini e Donne, anche se al momento non vi è nessuna ufficialità del gossip. La notizia delle nozze sarebbe parzialmente confermata da un post pubblicato da Sonia Lorenzini su Instagram: “La mia casa, il mio rifiuto… Un posto sicuro dove sentirmi protetta”.
