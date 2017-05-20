Gossip Manuele Mauti e Sonia Lorenzini, la dedica d'amore sui social conquista i fan
di Redazione
20/05/2017
Manuele Mauti e Sonia Lorenzini in crisi? Da diverse settimane il mondo del gossip sta cercando di capire la reale natura del rapporto che unisce una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Tra i due c’è amore o no? Mentre tutti sono alla ricerca di segnali che confermerebbero il brutto periodo della coppia ecco la dedica d’amore sui social che smentisce tutto e conquista i fan! Manuele Mauti e Sonia Lorenzini non hanno mai convinto al 100% i fan di Uomini e Donne, la loro relazione è sempre sembrata una scelta del momento mirata magari ad accrescere la loro popolarità. Nel corso delle settimane gli occhi attenti del gossip, proprio per questo motivo, non li hanno mai persi di vista, nel tentativo di coglierli sul fatto! Durante queste ultime settimane si è parlato diverse volte di crisi, insinuando che i Sonia Lorenzini e Manuele Mauti in realtà si fossero già lasciati. Qualche settimana fa una prima smentita al gossip riguardante la loro crisi era stata data dallo stesso Manuele Mauti che in occasione di un’intervista aveva annunciato il matrimonio. Sonia Lorenzini a quanto pare sarebbe la donna giusta per lui, l’unica con cui voglia davvero condividere il resto della sua vita. Nonostante le belle parole però il dubbio sull’effettiva crisi tra Manuela Mauti e Sonia Lorenzini è rimasto, tanto da chiedersi: l’ex corteggiatore avrà avanzato una proposta di matrimonio riparatore? Ogni dubbio però è stato chiarito da un post su Instagram pubblicato da Manuele Mauti: “Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio… E che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa. Ma in fondo è bella però, è la mia donna e io ci sto”.
Redazione