Gossip Uomini e Donne, Nilufar Addati e Sara Affi Fella bacchettate da Queen Maria?

di Redazione 03/04/2018

La settimana dopo le festività pasquali comincia in maniera agitata per Maria De Filippi, dato che si torna a parlare di gossip Uomini e Donne. Secondo alcune anticipazioni, infatti, sembrerebbe che le due troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella siano state bacchettate da Queen Maria Anticipazioni trono classico quando va in onda? La settimana di Uomini e Donne e le anticipazioni dovrebbe cominciare proprio con la messa in onda del trono classico, con al centro dell'attenzione sempre Nilufar Addati e Sara Affi Fella... Differentemente dalle passate edizioni, quest'anno il trono classico di Uomini e Donne non è stato scosso da particolari scandali hot, ma i tronisti sono riusciti comunque a trovare il modo di far parlare di se. Secondo alcune anticipazioni, infatti, che sono incentrate sul trono classico e su quando va in onda, sembrerebbe che questo martedì 3 aprile potrebbe essere particolarmente animato da alcune "discussioni". Mariano Catanzaro trono, nessuna scelta? In questi giorni sono diversi i fan di Uomini e Donne che si sono interrogati su Mariano Catanzaro trono... Alcune delle sue corteggiatrici hanno lamentato il fatto che lui sia troppo esigente nella selezione delle ragazze, per poi baciarle tutte (o quasi) durante le esterne. Protagonista della news di gossip Uomini e Donne oggi però è Nilufar Addati che, differentemente, sta cominciando a tessere la sua tela verso la scelta. Dopo il bacio con Giordano Mazzocchi, avvenuto dopo un'esterna in discoteca, la tronista ha deciso di organizzare una sorpresa a Nicolò. Nilufar Addati ha deciso di regalare un libro a Nicolò nel quale cerca di spiegare quali sono le sue vere emozioni, affermando di non esser molto brava con le parole. Sarà questa la mossa definitiva per una scelta definitiva? Sara Affi Fella in hotel con Luigi Mastorianni? Nel mirino del gossip Uomini e Donne troviamo anche Sara Affi Fella... Questa volta Queen Maria deciderà di bacchettare le due ragazze? LA seconda fase del trono classico sembra procedere con un'eccessiva calma, tanto da confondere tutti, compresa Maria De Filippi. Sara Affi Fella dopo l'ultima esterna con Lorenzo Riccardi, in occasione della quale il ragazzo è tornato a fare delle dichiarazioni importanti, continua ad affermare di non credergli al 100%, un pensiero condiviso in parte anche da Gianni Sperti. In questo frangente la tronista napoletana si avvicina sempre di più a Luigi Mastorianni. Dopo l'ennesima discussione Sara Affi Fella è stata raggiunta in hotel da Luigi Mastorianni al fine di chiarire la situazione dato che il siciliano, stando di quello che sta accadendo nello show, sarebbe sempre più vicino all'addio definitivo... Dunque, cosa succederà in occasione della nuova puntata di Uomini e Donne trono classico?

