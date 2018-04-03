Home Salute Salute donna, perché deve dormire più dell'uomo?

di Redazione 03/04/2018

Sono sempre di più i "maschietti" che in questi ultimi anni si lamentano del fatto che noi donne dormiamo troppo... La sonnolenza, come l'ansia, sono diventate ormai delle compagne da viaggio. Le news riguardati l'ambito "salute donna" oggi però ci fanno giustizia. Ecco perché la donna deve dormire più dell'uomo Sonno, quante ore si deve dormire? Quando arriva la primavera, quando arriva l'inverno... Insomma, ogni scusa sembra essere buona per restare a letto a dormire quei fatidici cinque minuti in più, che poi diventano ore. A nostra difesa, sia per il genere maschile che femminile, c'è da dire che l'arrivo della primavera e quindi dell'allergia al polline incrementa la nostra voglia di dormire, causata spesso anche dagli antistaminici. Come avete potuto ben notare l'argomento "sonno" è un tasto dolente per tutti, ma vi siete mai chiesti quante ore si deve dormire? La risposta a questa domanda comunque sia resta un qualcosa di soggettivo, anche se per un adulto di età compresa tra i 26 e i 35 anni è consigliabile dormire almeno 7 o 9 ore a notte. La regola però prevede una clausola di tolleranza per la donna che deve dormire in più dell'uomo, perché? L'insonnia è causata dallo stress? Prima di spiegarvi perché la donna deve dormire in più dell'uomo, dobbiamo fare un piccolo passaggio necessario: l'insonnia è causata dallo stress? La risposta a questa domanda, purtroppo, spesso è positiva ma non solo... Le donne sembrano essere le vittime predilette delle stress dato che, in molte delle nostre lettrici potranno confermare, una ne pensiamo e altre 100 ne facciamo. Quando detto comporta un eccesso di stress, quindi adrenalina in più che circola nel nostro corpo, diventando così causa di insonnia e notti insonne. La scienza, care lettrici, oggi ci viene in soccorso, scopriamo insieme come. La donna deve dormire più dell'uomo? Il professore Jim Horne, neuroscienziato e direttore del Centro di ricerca sul sonno dell'Università di Loughborough, ha commentato la ricerca della National Sleep Foundation che ha spiegato il motivo per cui la donna deve dormire più dell'uomo (Tranquilli, si tratta comunque solo di pochi minuti ndr.). Secondo quanto rivelato dalla National Sleep Foundation sembrerebbe che la donna debba necessariamente dormire 20 minuti in più rispetto l'uomo. Il perché è davvero semplicissimo dato che noi "donne" essendo multitasking, grazie a qualche minuto di sonno in più, siamo capaci di permettere al nostro cervello di rigenerare in modo migliori le aree dedicate alle capacità analitiche, comunicative l'area della cognizione sociale e soprattutto quella dedicata alla MEMORIA... Sostanzialmente, cari lettori di Lettera35, state attenti e fate riposare per bene le donne della vostra vita!

