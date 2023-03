Grace Van Dien si allontana dal cinema dopo le avance di un produttore

Grace Van Dien, Chrissy Cunningham nella serie di successo “Stranger Things”, ha spiegato di essersi allontanata dal cinema dopo le avance di un produttore.

Grace Van Dien ha interpretato il personaggio di Chrissy Cunningham nella quarta stagione della serie Netflix “Stranger Things”, per il cui ruolo è stata apprezzata e amata dai fan. Tuttavia, ultimamente si è parlato di questa giovane attrice per un altro motivo, molto meno piacevole.

Durante una diretta su Twitch, la giovane star ha raccontato una sua recente brutta esperienza sul set cinematografico che l’ha resa molto più selettiva con i suoi progetti di recitazione.

In particolare, Grace Van Dien ha rivelato di aver rifiutato quattro ruoli cinematografici nelle ultime due settimane e mezzo e ha affermato che si concentrerà maggiormente sullo streaming.

“Ecco cosa è successo, ho visto che alcune persone sono arrabbiate con me per aver rifiutato progetti di recitazione e aver deciso di dedicarmi di più allo streaming, ma il nocciolo della questione è che negli ultimi progetti su cui ho lavorato non ho avuto le migliori esperienze con alcune delle persone per cui ho dovuto lavorare“, ha detto Van Dien.

La giovane attrice ha poi raccontato che un produttore cinematografico le ha fatto delle avance sessuali indesiderate sul set.

“Uno degli ultimi film che ho fatto, uno dei produttori mi ha chiesto di… tipo, ha assunto una ragazza con cui andava a letto e poi le ha fatto chiedere a me di avere un rapporto a tre con loro“, ha iniziato a spiegare Van Dien. “Quindi… quello è il mio capo. E poi non l’ho fatto e ho pianto ed ero così arrabbiata. Ma quando le persone dicono: “In che modo lo streaming è migliore per la tua salute mentale?” Ecco come. Riesco a stare in casa mia e giocare ai videogiochi e non ho il mio capo che mi chiede di fare sesso con lui“.

Van Dien ha aggiunto che, sebbene per ora si attenga allo streaming, spera di tornare presto nel mondo dello spettacolo e alle sue condizioni.

“Sono felice qui e sto sviluppando i miei progetti”, ha detto. “Spero che qualcuno decida di finanziarli perché così posso avere il controllo del mio set e non chiederò ai miei attori di venire a letto con me“.

Oltre a “Stranger Things”, la giovane Van Dien ha recitato di recente anche in “V for Vengeance” e “What Comes Around”.