Jenna Ortega ha raccontato di aver più volte cambiato le sue battute nella serie “Mercoledì” senza dirlo agli sceneggiatori, poiché riteneva che non avessero senso per il suo personaggio.

Jenna Ortega ha cambiato le battute di Mercoledì perché “non avevano senso”

Jenna Ortega è ormai diventata il volto di “Mercoledì”, la serie Netflix diretta da Tim Burton che ha ottenuto un successo quasi senza precedenti per la piattaforma di streaming. Eppure, l’attrice ha raccontato che per realizzare serie ha dovuto puntare i piedi come non aveva mai fatto prima in un film o in una serie televisiva.

Jenna Ortega ha partecipato ad un recente episodio del podcast “Armchair Expert”, durante il quale ha raccontato che molte delle sceneggiature originali di “Mercoledì” non avevano senso dal punto di vista del suo personaggio, tanto che sul set ha cambiato i dialoghi senza prima consultare gli sceneggiatori.

“Non credo di aver mai dovuto puntare i piedi di più su un set come ho dovuto fare in ‘Mercoledì'”, ha raccontato la giovane attrice. “Tutto quello che fa Mercoledì, tutto quello che dovevo interpretare, non aveva alcun senso per il suo personaggio. Il suo essere in un triangolo amoroso? Non aveva senso. C’era una battuta su un vestito che deve indossare per un ballo scolastico e lei dice: “Oh mio Dio, lo adoro”. Ugh, non posso credere di averlo detto. Mi odio letteralmente. Ho dovuto dire ‘No’“.

Jenna Ortega ha poi continuato: “Ci sono stati momenti su quel set in cui sono persino diventato quasi poco professionale, nel senso che ad un certo punto ho iniziato a cambiare le mie battute. Il supervisore della sceneggiatura pensava che stessi andando avanti con qualcosa e poi dovevo sedermi con gli sceneggiatori, e loro dicevano: “Aspetta, che fine ha fatto la scena?” E dovevo andare a spiegare perché non potevo fare certe cose“.

“Sono diventata molto, molto protettiva nei suoi confronti”, ha detto Ortega riferendosi al personaggio di Mercoledì Addams. “Non puoi condurre una storia e non avere un arco emotivo perché poi è noioso e non piaci a nessuno. […] Ci sono state molte battaglie del genere perché sentivo che le persone non si fidavano sempre di me quando stavo creando il mio percorso in termini di [arco emotivo di Mercoledì]“.