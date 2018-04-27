Home Intrattenimento Grande Fratello 15 provvedimenti in arrivo, lo sfogo di Nina Moric

Grande Fratello 15 provvedimenti in arrivo, lo sfogo di Nina Moric

di Redazione 27/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tensioni nel reality show di casa Mediaset, Grande Fratello 15 provvedimenti in arrivo? Le cose delle ultime ore è arrivato anche lo sfogo di Nina Moric sui social. Grande Fratello 15 critiche Le prime settimane del Grande Fratello 15 a quanto pare non si stanno svolgendo nel migliore dei modi. Sono diverse le critiche che rimbalzano sui social per via di alcuni atteggiamenti messi in atto dai coinquilini della casa più spiata d'Italia. Nel mirino delle news troviamo Aida Nizar. Alla base di tutto mi sarebbe un gesto compiuto dalla donna spagnola che avrebbe scatenato un intolleranza nei confronti di Matteo Gentili, la causa del litigio sarebbero delle questioni tecniche relative al cibo e alla pulizia. Razzismo a Grande Fratello? Matteo gentili arrabbiato nei confronti di Aida Nizar la subita offesa dandole della zingara, facendo nascere l'allarme razzismo. La donna spagnola nel confessionale si è subita sfogata dicendo: "Libertà. Quando uno vuole mangiare mangia, quando vuole pulire pulisce". Dopo una guerra iniziale Matteo Gentili si è subito recata dalla sua coinquilina chiedendole scusa per l'offesa fatta. Sostanzialmente la pace sembra ritornata all'interno della casa del Grande Fratello, ma al di fuori Nina Moric non è così tranquilla è sicura del suo Luigi Mario Favoloso... Luigi Mario Favoloso è Patrizia Bonetti insieme? Le cose di questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere come Luigi Mario Favoloso abbia riservato fin troppe attenzioni alla coinquilina Patrizia Bonetti. I tuoi ragazzi sembra che stiano insieme, ma al momento sembra che tra i due ci sia soltanto del tenero che non si sa fino a che punto può spingersi oltre. Il popolo del web in pochissimo tempo sono diverse sono diverse le critiche che sono arrivate al ragazzo, insieme ai consigli forniti a Nina Moric su una possibile vita senza di lui. La donna sui suoi canali Instagram ha risposto: "Se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. Sicuramente il dolore per mio figlio è troppo soffocante a volte mi sono nel mio silenzio. Ma credimi che quando se n'è andato, mi ha detto che mi ama da morire, che senza di me non può vivere... Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco. Non so chi sia".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp