Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono tornati insieme?

Pace fatta tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. La coppia è stata avvistata in un noto ristorante del centro di Milano e dopo due ore sono usciti sorridendo.

Silvia Provvedi gelosa di Belen Rodriguez

Silvia Provvedi da circa una settimana aveva deciso di fare le valigie e di tornare dalla madre a Modena. Per la brunetta del duo canoro Le Donatella non è facile stare dietro a Fabrizio Corona ora che è uscito dal carcere e vuole riprendere in mano le redini della sua vita. Corona infatti scalpita è desideroso di fare quello che faceva prima e di lavorare, ma le restrizioni dei giudici gli impediscono di vivere come un uomo libero. Silvia Provvedi ha sempre difeso Fabrizio Corona e ha giustificato i post sui social nonostante il divieto, la lite in pieno centro con un ex collaboratore. Poi Corona è stato pizzicato in compagnia di Belen Rodriguez quando Silvia non era a Milano e la Provvedi lo ha lasciato.

I post di Corona su Instagram

Fabrizio Corona ha comunque trovato il modo per aggirare i divieti in quanto i suoi account social sono gestiti dallo staff e non da lui direttamente. Eppure fa discutere quella foto pubblicata su Instagram in cui Fabrizio Corona è piegato sul lavandino del bagno e sullo specchio c'è scritto “Non cambierai mai”. Era un messaggio in codice per Silvia Provvedi? Forse Corona ha capito di aver sbagliato e, come accade in tutte le coppie, non ha voluto dire alla fidanzata che ha incontrato la sua ex. Inoltre sono emersi altri dettagli di quell'incontro e pare che Corona e Belen non fossero completamente da soli ma con i figli e gli amici più stretti. Non si sfugge all'occhio dei paparazzi e questo Corona lo sa benissimo, quindi quella frase sembra quasi un'accusa. Ma come ha detto Silvia in molte occasioni, Fabrizio deve dimostrargli ancora molte cose.

Fabrizio e Silvia a pranzo

Era calato il silenzio su questa vicenda sino a quando non sono apparse queste foto pubblicate da TG COM di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sorridenti. Stando agli ultimi gossip sono arrivati a bordo di un Suv guidato da Silvia e hanno chiesto di accomodarsi un una sala riservata. Dopo circa un paio d'ore sono usciti sorridendo e mentre la Provvedi è salita in macchina, Fabrizio Corona si è allontanato a piedi. Pace fatta?