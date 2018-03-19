Grande Fratello 2018: Barbara D'urso conduttrice?

L'edizione 2018 del Grande Fratello sarà la più pop di sempre, non potrebbe essere diversamente visto che al timone ci sarà Barbara D'urso. La prima puntata del reality andrà in onda il 23 aprile in prima serata su Canale5.

Grande Fratello 15: il ritorno di Barbara D'urso

La quindicesima edizione del Grande Fratello sarà memorabile perché alla guida ci sarà Barbara D'Urso che è stata la padrona di casa per ben 3 anni. Dopo i rumors di Davide Maggio sulla riunione di Cologno Monzese è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Sono passati 14 anni e oggi Barbara D'Urso è pronta a tornare alla conduzione del reality più famoso del piccolo schermo. Il programma era stato affidato ad Alessia Marcuzzi nel 2006 sino all'ultima edizione ha visto il trionfo di Federica Lepanto. Le ultime vicende del canna-gate hanno spinto i vertici Mediaset ad ideare una nuova strategia per il Grande Fratello 15.

Grande Fratello 2018: Barbara D'urso regina dello share

Barbara D'Urso è amata e apprezzata dal pubblico. La quarta edizione del Grande Fratello vinta da Serena Garitta ha battuto persino il Festival di Sanremo in termini di ascolti tv. Noi siamo già pronti con i pop-corn perché quando c'è Barbara D'Urso il trash è assicurato e non vogliamo assolutamente perderci altre perle come quelle che ci ha regalato Floriana Secondi. Quando Mediaset decise di affidare la conduzione del Grande Fratello fece una scelta azzardata perché all'epoca era conosciuta per il ruolo di attrice. La mitica Dottoressa Giò però ha saputo dimostrare di avere delle doti uniche e l'azienda del Biscione continua ad investire sul personaggio.

Di recente Barbara D'Urso ha affermato che porta in tv quella che è la sua visione della vita, la stessa della gente comune. Barbarella passa con leggerezza dalla politica alla lotta contro la violenza sulle donne arrivando a quella fascia di popolazione meno istruita.