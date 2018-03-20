Manuale Padre Pacifico per il Lotto, funziona o è truffa il metodo del fra Pacifico?
di Redazione
20/03/2018
In questa recensione del manuale di Padre Pacifico vedremmo : da quante pagine è composto il manuale Padre Pacifico, come studiare il metodo e applicarlo correttamente al gioco del lotto, quali sono i numeri di fra Pacifico, come si azzeccano le previsioni lotto di Padre Pacifico, se si scarica la guida di Padre Pacifico, quanto costa il manuale, garanzia soddisfatti o rimborsati in 14 giorni, il gruppo segreto su facebook per tutti colori che comprano il fascicolo padre Pacifico, per il manuale e tanto altro. [gallery ids="18165,18167,18168"]
Manuale Padre Pacifico opinioniVincere al Lotto non è una cosa facile eppure è un gioco antico che secondo il Manuale Padre Pacifico esistono degli studi per vincere facile. Giunta in redazione questo comunicato stampa del manuale Padre Pacifico e che per onor di cronaca pubblichiamo per intero sul nostro sito, sta a voi giudicare questo metodo per vincere al lotto se funziona o meno. Questo è il Sito Ufficiale Metodo Padre Pacifico.
Il manuale di Padre Pacifico sta facendo record di vendite online e dal gruppo segreto Facebook dedicato a coloro che hanno comprato il manuale stanno già spuntando dei biglietti vincenti di persone che hanno creduto e studiato il manuale. La vendita del manuale padre pacifico avviene online dal sito ufficiale dell'editore e gode della garanzia soddisfatti o rimborsati in 14 giorni proprio perche sono certi che con il manuale le vincite al lotto si fanno.
Metodo Padre Pacifico la recensioneIl Manuale di Padre Pacifico: la prima guida che descrive il calcolo da fare per azzeccare i numeri al Lotto con la data di nascita. Calcola facilmente i numeri da giocare al Lotto, usando la tua data di nascita, seguendo il Metodo di Padre Pacifico. Veloce, facile e sicuro al 100%. Non spenderai più un patrimonio per vincere al Gioco del Lotto. Valido sempre e valido per qualsiasi data di nascita. FINALMENTE TI SVELEREMO “COME RICAVARE 3 NUMERI VINCENTI DALLA TUA DATA DI NASCITA” E VINCERE AL GIOCO DEL LOTTO.
Manuale Padre Pacifico testimonianzeANNA CAVALLARO (BARI) Mio marito ha acquistato il Manuale di Padre Pacifico ed è arrivato direttamente a casa. Pagato al corriere. E' veramente incredibile che posso giocare i numeri al Lotto calcolandoli grazie ad un metodo preciso. Non siamo diventati milionari, ma qualche piccola soddisfazione è arrivata. ALDO CHILLOTTI (TORRE DEL GRECO) Amo il gioco del Lotto da sempre e qualche volta ho vinto. Ma da quando ho scoperto il metodo di Padre Pacifico ho ricavato i numeri partendo dalla mia data di nascita. Veramente consigliato per chi vuole iniziare questa avventura e tirare su qualche soldo!!! MARIA IACHINETTI (PALERMO) Ho vinto grazie a Padre Pacifico. Ho seguito le indicazioni riportate sul Manuale che ho ricevuto a casa. Il calcolo da fare è veramente semplice; è tutto specificato dettagliatamente. Fin ora ho vinto al Lotto con un bel ambo secco!!!
Perché Acquistare Oggi il Manuale di Padre Pacifico-Avrai sempre i numeri giusti da giocare al Lotto -Calcolerai i numeri in base alla tua data di nascita -Scoprirai parecchi trucchi e segreti sul gioco del Lotto -È in offerta
Dove si Acquista Padre Pacifico?Il Manuale di Padre Pacifico si trova solo su questa pagina Web e puoi acquistarlo facilmente inserendo nel modulo presente il proprio Nome, Cognome e Numero telefonico. Entro qualche minuto, un operatore provvederà a contattarti per avere conferma dell’ordine. Attualmente è in vendita a un prezzo promozionale, scontato del 50% rispetto a quello di listino. La spedizione è completamente gratuita, avviene per mezzo di un corriere espresso e il pacco, anonimo e discreto, arriverà entro 1-3 giorni lavorativi. Il pagamento si effettua in contanti, al momento della consegna (tramite contrassegno): non rischi nulla. Il Manuale che riceverai è composto da ben 14 pagine.
Spedizione e ConsegnaRiceverai il Manuale di Padre Pacifico direttamente a casa con Corriere Espresso entro 24/48 ore dall'ordine in tutta Italia, isole comprese. Il pagamento è in contrassegno: pagherai direttamente al corriere, non devi anticipare nulla e non rischi niente. Resi: soddisfatto o rimborsato. Garantiamo la completa soddisfazione del cliente. Se per qualche ragione non ritieni di non essere soddisfatto del prodotto puoi esercitare il proprio diritto di recesso, senza alcuna penalità, entro quattordici (14) giorni lavorativi dal giorno in cui è stata effettuata la consegna.
Articolo Precedente
Stampante laser o stampante InkJet, quale conviene scegliere
Articolo Successivo
Grande Fratello 2018: Barbara D'urso conduttrice?
Redazione