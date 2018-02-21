Home Intrattenimento Grande Fratello 2018 coming soon, quando va in onda la nuova edizione del reality?

di Redazione 21/02/2018

È ufficialmente iniziato il contro alla rovescia per il Grande Fratello 2018... L'edizione del reality tradizionale è già in fase coming soon, ma quando va in onda? Grande Fratello 2018 regolamento Dopo le tante richieste fatte dai fan del reality, in attesa della terza edizione dedicata ai Vip, sta per tornare il Grande Fratello 2018. Un gruppo di sconosciuti sarà costretto a vivere sotto lo stesso setto per circa 8 settimane, completamente lontani dal mondo conosciuto. Il Grande Fratello 2018 regolamento non cambia molto dalle edizioni precedenti. I concorrenti per il periodo di permanenza nella casa non potranno utilizzare telefoni cellulari, leggere libri o guardare la televisione... Il loro unico obiettivo sarà quello di concentrarsi sulla convivenza con gli altri. Belen Rodriguez conduttrice per Mediaset? Il ritorno del Grande Fratello 2018 vede anche un nuovo braccio di ferro per la sua conduzione... Ilary Blasi ormai sembra esser ancorata all'edizione Vip del reality, mentre i fan iniziano a chiedersi: chi sarà la nuova conduttrice? Secondo fondi ufficiale la decisione della redazione dello show sembra essere combattuta tra Belen Rodriguez, che finalmente potrebbe cimentarsi nel ruolo di conduttrice per Mediaset, e Barbara Palombelli. I fan della showgirl argentina hanno già invaso i social con commenti favorevoli per la loro beniamina, ma non resta che aspettare ancora qualche settimana per scoprire a chi sarà affidato il Grande Fratello. Quando inizia il Grande Fratello 2018? Dopo l'edizione Vip, come promesso, ecco che Mediaset è pronta a ripartire con il Grande Fratello 2018 in edizione tradizionale, ma quando inizia? Secondo alcune voci di corridoio sembra che il reality dovrebbe andare in onda per circa 8 settimane a partire dal mese di aprile, anche se al momento non vi sono notizie ufficiali. La vera e propria novità del Grande Fratello 2018 invece riguarda il ritorno nella casa di alcuni ex concorrenti... Voi, cari lettori, chi sareste curiosi di rivedere nella casa più spiata d'Italia?

