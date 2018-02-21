Home Scienza e Tecnologia Lavora con Spotify, la nuova sfida sul mercato contro Amazon ed Apple

Lavora con Spotify, la nuova sfida sul mercato contro Amazon ed Apple

di Redazione 21/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nuova sfida per l'app dedicata alla musica per eccellenza! Se vi dicessimo che sul web ci sono diversi annunci dedicati alla sezione: Lavora con Spotify? A quanto pare l'azienda si è posta nuovamente contro Amazon ed Apple, ecco cosa sta succedendo. Spotify aggiornamenti, come cambia l'app? Ormai da anni chi possiede uno smartphone è abituato ad usare Spotify per ascoltare musica in auto o nel tempo libero. Com'è ben noto a tutti Spotify ha un uso libero se da pc, condizionato dalla pubblicità da mobile. Per capire meglio quanto stiamo dicendo, Spotify consente di ascoltare musica ai suoi utenti con l'intromissione della pubblicità ogni 30 minuti, l'unica sostanziale differenza imposta agli smartphone è la riproduzione casuale e il cambio di sole sei canzoni. Nell'arco degli ultimi tempi però è stata diffusa la notizia riguardante gli Spotify aggiornamenti, che vedono cambiare l'app a favore dell'utente. Un cambiamento che va oltre i dispositivi mobile. Spotify contro Amazon Il maggior competitor di Spotify in un certo qual modo è sempre stato iTunes di Apple, dove è possibile ascoltare i file in modo gratuito o realizzando la propria playlist dopo l'acquisto. In questi anni il successo ha fatto si che iTunes si diffondesse anche tra gli utenti Android e non solo... L'equilibrio però sembra esser stato interrotto da Amazon, il quale è riuscito a realizzare nella sezione Prime un'area dedicata alla musica capace di funzionare quasi allo stesso identico modo di Spotify, facendo nascere così una guerra di genere. Nel frattempo però Spotify ha deciso di lanciare una nuova e importante sfida sul mercato, di cosa si tratta? Lavora con Spotify, ecco dove inoltrare la candidatura Secondo quanto diffuso dall'Ansa qualche minuto fa, sembra che Spotify abbia deciso di aprire una posizione lavorativa... A quanto pare una persona molto fortunata, con il giusto curriculum, potrà realizzare il sogno chiamato "Lavora con Spotify". L'agenzia di stampa italiana ha spiegato che l'azienda nata dall'app Spotify ha deciso di iniziare la realizzazione di altoparlanti "smart", motivo per cui sul web ci sono già diversi annunci dedicati alla selezione di manager che si occupo di hardware. Cosa state aspettando a inviare la vostra proposta?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp